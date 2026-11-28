En suma, lo que ocurre en el cielo, la lluvia, por ejemplo, tienen consecuencias en la tierra. En este caso, en el sector floricultura. ¿Cómo le va al Perú en dicho rubro?

“Red flags” detrás de las flores

Diego Sotomayor, director de Gestión de Investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), identifica tres impactos del FEN en la floricultura del Perú.

Primero analiza el factor fisiológico: el calor excesivo impide que la flor llene correctamente su capullo, por lo cual alcanza un tamaño más pequeño de lo normal. “Provoca el aborto de los botones florales por estrés térmico antes de que logren abrirse”, explica.

La rosa, por ejemplo, requiere frío nocturno para madurar; por ello, al haber calor continuo durante el día y la noche por El Niño, no se desarrolla y pierde su valor comercial. Cabe mencionar que una contracción de este producto en la oferta nacional obligará al mercado a depender en mayor medida de las importaciones de rosas desde Ecuador. Sin embargo, el país vecino también está expuesto a las anomalías climáticas, así que hay una alta probabilidad de distorsiones y encarecimientos en los picos de demanda de febrero y mayo.

El segundo punto se vincula con las enfermedades de las plantas. Las altas temperaturas incrementan la proliferación de plagas que dañan las flores: salen más pequeñas o con colores heterogéneos. El académico cita a los trips, insectos diminutos, como la plaga principal que ataca a las flores.

Finalmente, hay también una huella del FEN en la poscosecha y la logística. Las flores tienen un ciclo de vida limitado tras el corte, y las altas temperaturas aceleran su marchitez y deterioro. Este factor se agrava con los problemas de transporte en el país, como las vías dañadas por lluvias, lo que impide que el producto llegue en buenas condiciones a su destino. En otras palabras, causa pérdidas en el negocio.

En todos estos aspectos coincide Víctor Ballena, coordinador del Observatorio de Comercio Exterior de la Facultad de Economía de la UPC, y lanza una precisión: para el segmento agroexportador, concentrado en el cultivo de flor de cera en Ica, el principal peligro radica en el incremento inusual de las temperaturas durante el otoño e invierno. Al ser una especie de día corto, cuya inducción de floración ocurre en la temporada fría, entre abril y octubre, un clima más cálido de lo normal puede retrasar o reducir drásticamente la cosecha proyectada para la campaña de 2027.

A esto se suma el riesgo logístico: las lluvias intensas y los huaicos pueden interrumpir el tránsito por la Panamericana Sur y dificultar el traslado terrestre de los cargamentos y, posteriormente, el aéreo.

En el caso de la producción orientada al mercado nacional, los mayores riesgos se ubican en la sierra y en los valles interandinos. Las lluvias torrenciales y los deslizamientos amenazan con cortar los accesos viales hacia Lima.

En Perú hay alrededor de 7,000 productores dedicados al cultivo de flores. (Foto: Pexels)

Un sector desactualizado

Recientemente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que en el país existen más de 4,000 hectáreas destinadas al cultivo de flores de corte y plantas ornamentales: entre ellas, gladiolos, claveles, gypsophila, rosas, hortensias y crisantemos. Al respecto, destacó también que esta actividad genera entre 25,000 y 30,000 empleos rurales, de los cuales el 50% son ocupados por mujeres.

No obstante, el Observatorio de Comercio Exterior de la Facultad de Economía de la UPC, bajo la coordinación de Ballena, detectó que las cifras no parten de una medición oportuna: parten de una multiplicación entre la superficie estimada de cultivo y un coeficiente de 5 a 8 trabajadores por hectárea.

La multiplicación, además, carece de un censo que la respalde porque hay una severa obsolescencia de los datos de origen: la extensión de cultivo tomada como referencia proviene del IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) de 2012.

Esta falta de actualización estadística explica por qué la cartera pasó de difundir entre 20,000 y 25,000 empleos en 2020 a anunciar de 25,000 a 30,000 en 2026: ha mantenido la misma base de datos desde hace 14 años.

“Como número de personas que participan en la actividad puede ser un orden de magnitud razonable, pero no debería presentarse como empleo formal: lo más probable es que se trate sobre todo de trabajo familiar y eventual en chacras de media hectárea que abastecen el mercado interno”, indica Ballena.

“La exportación, el único componente verificable con datos de comercio, explicaría entre 2.5% y 6.7% de esa cifra. La floricultura de exportación es pequeña, está concentrada en dos empresas de Ica y en la flor de cera, y su participación mundial lleva diez años estancada en 0.09%”, agrega.

Considera, así, que para diseñar políticas primero es obligatorio medir el sector con estadísticas actualizadas. “Con El Niño en curso, esa falta de información también impide cuantificar las pérdidas y focalizar la ayuda”, remarca.

Gestión le solicitó al Midagri su participación para abordar las aristas de este informe y aclarar las cifras; pero hasta el cierre de la nota, la cartera no contestó.

Del exceso de lluvia a la falta de agua: así cambia el impacto del FEN sobre el agro de Perú. (Foto: imagen generada por ChatGPT)

Floricultura en cifras

De acuerdo con la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), en la floricultura, la categoría plantas vivas se consolidó como el rubro dominante: abarca el 77% de la participación hasta septiembre de 2026, con un valor de US$ 31.7 millones y 27.3 millones de kilogramos.

Por su parte, la categoría de flores frescas tuvo una aceleración destacada al alcanzar el 22% de participación en el mismo periodo, impulsada por la suma de US$ 9 millones. En esta línea destacan partidas arancelarias como gypsophila (lluvia ilusión), rosas frescas, crisantemos (incluyendo la variedad pompones), astromelias, claveles y azucenas.

Finalmente, la categoría de follaje representó el 1% restante: acumula US$ 500,970 y 562,238 kilogramos hasta el noveno mes del año.

En cuanto a los mercados de destino, la demanda se encuentra fuertemente concentrada en Estados Unidos (39%) y Países Bajos (38%), los cuales sumaron juntos el 77% de las exportaciones hasta septiembre de 2026.

El porcentaje restante se distribuyó en mercados de menor escala que mostraron dinamismo notable. China y Canadá representaron el 9% (US$ 3.5 millones) y el 8% (US$ 3.1 millones) de las ventas externas, respectivamente. En posiciones siguientes figuran Suecia, Finlandia, Japón y España.