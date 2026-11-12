Jorge Zapata, presidente de la Confiep. Foto: Confiep y editada por Diario Gestión
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Alessandro Azurín
Alessandro Azurín

Para la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) el Gobierno de Keiko Fujimori ha dado las señales correctas para enfrentar los problemas más urgentes del Perú, hasta ahora.

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