Con el fenómeno El Niño (FEN) ya atacando diversas zonas del país, Jorge Zapata, presidente de este gremio empresarial, solicitó al Ejecutivo centralizar aún más la respuesta del Estado. El sector privado desconfía de que los nuevos alcaldes puedan ponerse al día rápidamente para atender la emergencia.

-La presidenta Fujimori ya cumplió 100 días en el cargo, ¿qué balance hace la Confiep de su desempeño hasta ahora?

Vemos un poco más de orden, un mejor gabinete y un rumbo para el Perú. Creo que el FEN se está afrontando de una forma decidida. Se está haciendo lo que se puede con el poco tiempo que queda para ver que se manifieste en toda su dimensión. Los gobiernos anteriores, los regionales y municipales no hicieron el trabajo de prevención que se necesitaba.

Sobre el FEN hay una buena actuación, en inseguridad ciudadana aún no se ven los resultados que se esperaban, pero hay buenas decisiones tomadas, como el Comando Unificado.

-Ya se publicaron unos primeros decretos legislativos para combatir la delincuencia.

Sí, y parte de lo que se busca hacer sigue en las facultades legislativas dadas y se empezará a usar. Lo que nosotros queremos es ver ya las reformas económicas. Allí el Congreso fue bastante mezquino y no quiso dar las facultades. Tendrán que presentarse los proyectos de ley porque el Perú necesita grandes reformas. Siempre lo hemos dicho: podemos crecer a mucha más velocidad, pero necesitamos algunas reformas para ello.

-¿Le dan una nota aprobatoria al gobierno por ahora?

Sí.

-Ya que menciona las reformas económicas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya está ejecutando su política fiscal “contraclíclica”, ¿le parece correcto?

Las medidas nos parecen adecuadas. El FEN será extraordinario y hará mucho daño a familias, viviendas, algunas unidades productivas y las microempresas. Los ejes planteados, como algunos subsidios, son positivos.

-De todo el paquete, ¿cuál le genera mayor expectativa a la Confiep?

Los estimulos planteados para reactivar obras paralizadas nos parecen sumamente adecuados. Hay que terminar esos poryectos en la medida de lo posible y sacar adelante otro grupo de obras de gran infraestructura.

-En una entrevista previa con Gestión remarcó que el “entrampamiento” entre el Ejecutivo y Congreso afectaba las expectativas de inversión. Ya se dieron las facultades y se anunciaron reformas, ¿la preocupación es ahora que se atoren en el trámite legislativo?

Hacer reformas es necesario, pero tampoco es fácil. Algunas serán rechazadas por ciertos sectores. Creemos en la necesidad, como ha dicho el ministro Elmer Cuba, de hacer una reforma laboral. Es importante lo dijo sobre reducir aportes a salud y pensiones para trabajadores de menores ingresos.

Pero hay que ir más allá. Debe revisarse el número de feriados porque tenemos demasiados. Merece un diálogo y los temas laborales son complejos porque son derechos adquiridos. También creemos que el bono beta es un problema para el sector agraerio. Todo ese merece un tiempo para darse, pero otros temas podrían hacerse más rápido.

-¿Cómo cuáles?

Que vuelva la meritocracia al Estado. Hace falta un paquete de normas para que no se siga filtrando gente que no reúne las capacidades. Debemos reordenar el sistema de contratación pública, pero especialmente el de asignación presupuestal y el modelo de descentralización.

No ha funcionado y eso explica las obras paralizadas. En Confiep siempre hemos sido muy críticos con los gobiernos subnacionales, pero el central también, por dejar obras abandonadas. Es inaudito.

-Ya que menciona a los gobiernos subnacionales. Los nuevos alcaldes y gobernadores asumirán sus puestos en el punto más álgido del FEN, ¿preocupa eso al sector privado?

Sin ninguna duda. Creo que la atención de la emergencia debería centralizarse durante el periodo que dure el FEN. Hay que llegar rápido a los damnificados y atender la salud. Habrán epidemias por el agua estancada.

Ya sabemos que los gobiernos subnacionales recién asumirán, pero no solo eso. Tampoco hay mucha gente preparada hoy en sus partidos políticos, técnicos, para asumir esos puestos tan importantes. Esas dos cosas se juntan y por supuesto que nos preocupa.

-El FEN no esperará que tengan su curva de aprendizaje...

Por supuesto que no. El FEN en pocos meses alcanzará su mayor dimensión, pero ya lo tenemos encima. No los va a esperar.

Municipalidad de Lima y Congreso

-Ya que habla de obras paralizadas y gobiernos subnacionales, ayer el MEF anunció que implementarán el enfoque “top-down” para asignar presupuesto: se cubren los proyectos ya iniciados primero y solo si sobran recursos, se asigna para nuevos, ¿qué le parece?

Es un asunto de sentido común. Debería estar totalmente prohibido iniciar obras cuando aún no se acaban las anteriores, para cualquier entidad. Me parece estupendo priorizar presupuesto de esa forma.

-Una entidad que estuvo muy activa en este quinquenio sobre proyectos fue la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Cómo analiza la situación sobre quién será el nuevo alcalde?

Tenemos una incertidumbre que se va aclarando: Renovación Popular (RP) ganó y asumirá la candidata a segunda regidora. Somos críticos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la demora que tuvieron solo refleja la decadencia de nuestras instituciones. Justicia que tarda no es justicia y eso es justamente lo que pasó.

-¿Le preocupa no tener claro cuál es la línea económica de Jeanette Alonzo y su respeto a la inversión privada? Sabemos la del líder de RP, pero no que tan alineada está ella.

Necesitamos conocerla y al equipo de regidores. Sería oportuno que dé entrevistas y explique hacia dónde quiere llevar a Lima.

-Me dijo que le daba nota aprobatoria al gobierno, ¿y al renovado Congreso bicameral? Ya le llamó mezquino por recortar facultades.

Hay tres sectores claros: uno oficialista, en alianza con RP que cumple su rol, apoya la gobernabilidad, pero sin dar un cheque en blanco; otro al centro que debería tener más visión y priorizar las reformas del país; y el tercero, obstruccionista y que está empeñado en que el gobierno fracase. Allí no sé si haya mucho que hacer.

-¿Se han reunido con las bancadas de izquierda?

No, los invitamos, pero no han respondido aún. Con el resto sí. Como ya dije antes: todos coinciden en la necesidad de hacer reformas, facilitar la vida de las mypes, retirar trámites engorrosos que frenan los negocios y eso hay que trabajarlo poco a poco.

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Presencia de presidenta Fujimori en APEC es clave

El Congreso aprobó que la presidenta Fujimori viaje a China y Japón del 15 al 21 de noviembre principalmente para participar en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos de APEC.

Ello generó críticas, ya que este compromiso evitará que Fujimori despida al papa León XIV, que estará en Perú hasta el 16 de noviembre. Sobre ello, Zapata recalcó la importancia de que la presidenta esté en el APEC.

“Un mandatario debe tomar decisiones difíciles. No es fácil decidir, pero el APEC es grande a nivel comercial y debe estar, lamentablemente coincidió con la visita del papa”, indicó.

La presidenta Keiko Fujimori viajará a China y Japón del 15 al 21 de noviembre. (Foto: Presidencia)

Respecto a la 64° edición de CADE Ejecutivos, el presidente de la Confiep esperó que Fujimori pueda asistir, a diferencia de lo que pasó en sus últimas cumbres. Aseguró que existe expectativa empresarial, pero esperó que marque agenda a futuro.

“Me gustaría ver, más allá del CADE, que las propuestas que salgan de allí sean tomados en cuenta por los gobernantes. Que tomen nota e intenten aplicarlo. Empresarios y la prensa debemos exigir eso”, refirió.