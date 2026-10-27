En datos de la Contraloría, son 1,001 obras paralizadas por un total de S/ 12,705 millones en el sur. Foto: Contraloría
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Redacción Gestión
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realizó un encuentro en Ayacucho junto a autoridades del sector público y miembros asociados de la pequeña, mediana y gran empresa, a fin de abordar la necesidad de destrabar obras en la macrorregión sur.

En datos de la Contraloría, son 1,001 obras paralizadas por un total de S/ 12,705 millones que se registran en este polo del país; en un contexto donde el Ministerio de Economía (MEF) identificó 20 proyectos dentro del Plan Nacional de Infraestructura por una inversión total de S/ 29,904 millones.

La Confiep planteó la necesidad de priorizar inversiones estratégicas en la macrorregión sur. Foto: Confiep
La Confiep planteó la necesidad de priorizar inversiones estratégicas en la macrorregión sur. Foto: Confiep

Jorge Zapata Ríos, presidente de la CONFIEP, detalló que se requiere acelerar la ejecución de proyectos y promover mecanismos como las

El líder gremial resaltó que la macrorregión sur tiene potencial en rubros como minería, agroindustria, turismo y energía, mas no se tiene la infraestructura que permita fomentar la conectividad que necesita para subir su competitividad.

En el encuentro participaron Hugo Valencia, presidente de la Cámara de Comercio de Ayacucho, y Pabel Bellido, gobernador regional electo de Ayacucho, así como funcionarios de PromPerú y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

En esta jornada se reiteró la importancia de articular el trabajo con las cámaras y gobiernos regionales

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