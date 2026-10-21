En la reciente edición 2026 de la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon), realizada en el Valle Sagrado de Urubamba, Gestión entrevistó al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo. En la recta final de su mandato, la autoridad reveló avances y proyectos que van desde la administración de Machu Picchu hasta los proyectos de gas natural —como la adenda de Cálidda y el Gaseoducto del Sur—, el hospital Antonio Lorena y obras de conectividad.

¿Qué cambios sustanciales y proyectos deja encaminados en Machu Picchu? Considerando el debate prolongado…

Ha sido toda una exigencia y nos ha generado serios problemas la venta de boletos. Por culpa de un Ministerio de Cultura reacio, renuente a querer trabajar de manera articulada, hemos tenido dos paralizaciones. Hoy indican que están mejorando, inclusive porque se presentaron bots para simular la venta y dicen que lo están corrigiendo. Nosotros seguimos mostrando nuestro rechazo por la forma como se administra Machu Picchu, que está en manos del Ministerio de Cultura.

Ustedes buscan que sea una autoridad autónoma regional, pero el Mincetur ha dicho que no es la manera, ¿cómo llegar a un consenso?

Lo que priman son los intereses. Debemos dejarlos respecto a lo que Cusco realmente puede ofrecer con Machu Picchu, Choquequirao y todos los centros arqueológicos. Si nosotros realmente pusiéramos toda la infraestructura y tuviéramos a la comunidad privada también aliada y haciendo su trabajo, al 2035, Cusco podría recibir 35.5 millones de visitantes .

Pero no somos capaces de resolver la venta de un boleto y dejar de maltratar a los visitantes. Lo que realmente frustra a uno es que no hay eco de los técnicos ni autoridades. Nos hemos puesto un techo de 2 millones, máximo 3.5 millones de visitantes (receptivos), pero Chile y Colombia nos duplican, y no tienen un Machu Picchu.

¿Hay espacio para el ingreso de capital privado a fin de mejorar el servicio de Machu Picchu? ¿O tiene que ser únicamente la autoridad local?

Lo que se tiene claro es que debe haber una inversión privada, pero responsable con la parte humana y ambiental. Si cumplimos esas dos responsabilidades, nadie va a oponerse. No vas a encontrar a alguien que diga ‘no a la inversión privada’, pero si viene de manera prepotente o entre gallos y medianoches, lo que encontrarán es rechazo. Cusco abre sus brazos a la inversión privada, inversión pública y las Asociaciones Públicas-Privadas.

El ministro Rogers Valencia mencionó que se planea diversificar la oferta de Machu Picchu para ampliar espacios de visitas y, si los estudios lo permiten, del aforo. ¿Está de acuerdo?

Primero debería preguntarse cuál es la situación de Machu Picchu. Quiero indicarte y que lo hagas público: Machu Picchu se está destruyendo. Todavía hay piedras que han sido restauradas utilizando cemento. La pregunta que todos los cusqueños nos hacemos es: ¿qué hacen con el dinero que recaudan de los ingresos mínimamente para preservarlo?

El gobernador de Cusco defendió la participación del capital privado en el desarrollo turístico, bajo condiciones de responsabilidad ambiental y social, en un escenario de "deterioro" de Machu Picchu. | Foto: Andina

Aeropuerto de Chinchero y otros proyectos

Estamos a pocos meses de que concluya su gestión. ¿Qué grandes proyectos de infraestructura considera que dejará encaminados?

Con el Gobierno nacional estamos dejando el Hospital Antonio Lorena, que consideramos será el más moderno del Perú. También estamos dejando el Aeropuerto Internacional de Chinchero totalmente destrabado. Solo falta una inyección económica para ejecutarlo. Asimismo, tenemos la vía Cusco-Urubamba, que sería una vía rápida de cuatro carriles y cuyo expediente técnico ya está elaborado.

Aspiramos a que, con los proyectos que estamos dejando, el Instituto Peruano de Economía (IPE) pueda ubicarnos en el quinto lugar de competitividad. Nos encontrábamos en el puesto 10 y hoy estamos en el 7. Estamos dejando más de 180 proyectos, todos ellos, según nuestra programación, garantizados con presupuesto.

Sobre el Aeropuerto de Chinchero, ¿en qué estado se encuentran los proyectos de conectividad terrestre y accesos al terminal?

Primero, tenemos una vía en mantenimiento que te ha traído acá, hasta Vidawasi (Urubamba), por más de S/ 153 millones y que está en manos de Provías Nacional.

Segundo, tenemos la autopista Cusco-Urubamba, por más de S/ 1,100 millones, cuyo expediente técnico ya está concluido. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Precisamente, conversaba con la viceministra para evaluar cómo, mediante los certificados de inversión del gobierno regional y del MTC, podríamos financiar y construir esta obra estableciendo porcentajes de participación.

El Ministerio de Transportes tiene en sus manos el acceso de ocho carriles al aeropuerto de Chinchero. Lo iba a desarrollar mediante Obras por Impuestos, pero está postergando su convocatoria para el próximo año. Por nuestra parte, estamos desarrollando otra vía Cusco-Chinchero, por el sector de Sencca, con una inversión superior a S/ 110 millones.

¿Qué mensaje deja a los inversionistas interesados en proyectos cusqueños?

Primero, que dejemos de especular. Aquí no se trata solamente de una autoridad regional. También hay autoridades provinciales y distritales dispuestas a abrirle los brazos a las inversiones. Nosotros no tenemos solamente turismo. También tenemos minería y gas natural. Queremos desarrollarnos de manera integral.

Aeropuerto de Chinchero. Salcedo aseguró que el proyecto aeroportuario está destrabado, aunque todavía requiere recursos para avanzar en su ejecución. | Foto: Andina

Masificación del gas natural

Se esperaba la firma de la adenda (el 15 de octubre) para el proyecto de masificación del gas natural en siete regiones. ¿Qué conoce sobre su situación?

Como gobernadores hemos exigido el proyecto, que viene desde 2011. Hay observaciones de Osinergmin que deben ser superadas. También que este proyecto de masificación no impida la construcción del Gasoducto del Sur. Teniendo estos puntos claros, efectivamente, nosotros hemos dicho que la masificación tiene que ser prioridad. Apelo a que, con estas condiciones, el Estado firme el contrato porque no vamos a seguir permitiendo que las familias sigan perdiendo entre S/ 40 a S/ 60 por no tener el gas domiciliario.

Teniendo al costado a Camisea…

Lo que incomoda al cusqueño e indigna al Perú y al mundo es que, siendo dueños de casa, seamos tratados como inquilinos. Tenemos gas, pero no tenemos gas domiciliario. Se ha priorizado a otras regiones. Estamos tratando de revertir esa situación y ya contamos con una pequeña planta de regasificación. Pero no se trata de tener algo inicial, sino de atender a todas las familias del Cusco.

Advirtió que Cusco dejaría de percibir unos S/ 300 millones y pidió elevar al 75% su participación en el canon gasífero: ¿a qué se debe este pedido?

Creo que hemos dejado de tener la responsabilidad de saber diagnosticar un territorio y su población. No exijo recursos de otras regiones ni que me entreguen asignación presupuestal como los del Fondo de Compensación Regional (Foncor). Soy de la única región que, según lo que hemos señalado, no tiene ese tipo de asignación presupuestal. Por eso he pedido que se nos dé el 75% del presupuesto del canon gasífero, pero no tenemos eco.

Tengo la seguridad de que quien venga a sucederme (como gobernador regional) verá esta necesidad. Apelo también a quienes nos representan en el Legislativo para que lleven esta propuesta, porque ya se las he dado a conocer. Cusco ya no puede atenderse con el presupuesto que tiene.

Hospital Antonio Lorena: apertura prevista para noviembre

¿Cuándo comenzará a atender pacientes?

El 8 de noviembre la empresa debe estar terminando la entrega de la obra y el Pronis también debería completar ese proceso. Hemos realizado el proceso de transferencia para que el hospital quede en manos del Gobierno Regional de Cusco. Tras ello, el MEF tiene que realizar una transferencia económica para que podamos incrementar en 960 plazas el personal y garantizar el funcionamiento del hospital.

Con todos los pequeños problemas que hemos tenido, deberíamos estar haciéndolo funcionar entre el 16 y el 20 de noviembre. No más.