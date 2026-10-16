Su entrega estaba prevista inicialmente para 2024. No obstante, en la reciente Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon), Rogers Valencia, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), declaró que, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), han garantizado que el 2027 será “un año de construcción”. Así, la operación iniciaría a finales del 2028.

En este contexto, ProInversión ha recibido cuatro cartas de intención enviadas por operadores internacionales de alto nivel interesados en desarrollar esta obra bajo el marco normativo de Asociaciones Público-Privadas (APP). Así lo informó Emerson Castro, director especial de proyectos de la entidad, durante el Encuentro Nacional de los Consejos de Usuarios (2026), a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

“Hubo cuatro cartas de intención respecto al aeropuerto de Chinchero como APP. Estoy hablando de saldo de obras, operación y mantenimiento, que es muy diferente a lo que el ministerio tiene encargado el día de hoy (el G2G). Y personalmente nosotros lo vemos bien sabiendo la urgencia de la caja fiscal respecto a la cantidad de obras que tiene el MTC”, expresó el representante de ProInversión.

Precisó que varias de estos documentos ya han sido presentados de manera formal. En la actualidad, ProInversión se encuentra en fase de coordinación técnica con el MTC para otorgarles la declaratoria de relevancia según lo estipulado por la norma de APP.

“¿Qué es relevancia? [Decirle] ‘Sí me interesa, sí quiero’ [Y comprobar] que permita que en el proceso del proyecto se puedan agregar activos’. [...] Nosotros ahora no pensamos solamente infraestructura pura y dura, sino el tema de conectividad y sistemas logísticos. Para que el aeropuerto pueda funcionar, siendo el segundo más importante del país, necesita tener accesos, tener conectividad, tener tratamiento de aguas residuales, puentes y otros. Y el esquema de concesión al día de hoy de la norma indica que cualquier operador puede hacer inversiones fuera de la de la concesión. Entonces, es importante resaltar en este caso qué podría pasar respecto al aeropuerto de Chinchero”, acotó.

El aeropuerto Internacional de Chinchero se encuentra en construcción. (Foto: difusión)

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Flujo de visitantes de Cusco

Ante la consulta de Gestión, ProInversión aclaró que la evaluación de una iniciativa privada para Chinchero no paralizará ni retrasará el proceso del Tercer Grupo de Aeropuertos Regionales, que incluye a los de Jaén, Huánuco, Jauja, Rioja, Ilo, Nuevo Chimbote y Yurimaguas, iniciativa en la que está incluida el nuevo terminal aéreo para Cusco.

Este se adjudicaría en el cuarto trimestre del 2027, según la cartera oficial de la agencia. Mientras tanto la tendencia creciente del flujo en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete refleja una saturación, lo que sustenta la urgencia de poner en marcha la concesión del Aeropuerto de Chinchero.

De acuerdo con el Observatorio de datos del Mincetur, en 2019 se movilizaron 3,906,169 llegadas y salidas tanto internacionales como nacionales. En 2020, la cifra descendió a 1,013,631.

El aumento llegó en 2021, cuando el tráfico acumulado alcanzó los 1,481,281 registros. En 2022, el repunte fue de 2,857,820. En 2023, el flujo aumentó ligeramente (3,004,412 pasajeros). La recuperación se hizo más evidente en 2024, con 4,192,469 pasajeros. En 2025, el tráfico subió a 4,770,525 viajeros.

Sin embargo, para enero-julio de 2026, la cifra se situó en 2,599,972 pasajeros, lo que representaría una caída de 4.5% frente al mismo periodo de 2025. Pese a este retroceso, el volumen todavía se mantendría 18.5% por encima del registrado en los primeros siete meses de 2019.