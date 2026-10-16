Este se adjudicaría en el cuarto trimestre del 2027, según la cartera oficial de la agencia. (Foto: Andina).
Este se adjudicaría en el cuarto trimestre del 2027, según la cartera oficial de la agencia. (Foto: Andina).
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Camila Vera
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El futuro del Aeropuerto Internacional de Chinchero, concebido para reemplazar al actual Alejandro Velasco Astete y convertirse en un hub regional, aún está en construcción y carga en su historial una fila de postergaciones para su puesta en funcionamiento.

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