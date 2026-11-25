El Gobierno oficializó este miércoles 25 de noviembre el decreto legislativo que reforma el Sistema Penitenciario Nacional con el fin de fortalecer la seguridad, la inteligencia y la reinserción social; además de articular la labor del Estado con otros sistemas funcionales y entidades públicas.

El Dispositivo Legal 1748, publicado en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano, busca modernizar la gestión penitenciaria y dotarla de mayor eficiencia y eficacia, preservando el orden, la autoridad y el control efectivo de los establecimientos penitenciarios.

Según la norma, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejercerá la rectoría y conducción técnica del sistema, con atribuciones para normar, diseñar, supervisar y evaluar políticas, modelos y estándares de gestión; así como identificar y atender brechas de infraestructura y equipamiento.

Estas funciones se ejercerán respetando las competencias sectoriales y la autonomía constitucional e institucional del Poder Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos regionales y locales.

En el plano operativo, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) se mantendrá a cargo de la ejecución y gestión de los establecimientos penitenciarios, los servicios de medio libre, el tratamiento individualizado y la asistencia pospenitenciaria.

En sus disposiciones complementarias, la norma precisa que el sistema conserva su denominación de Sistema Penitenciario Nacional, tras la derogación del Decreto Legislativo 1710, que había creado a la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

La reforma incorpora el control de riesgos y la inteligencia penitenciaria como ejes transversales para anticipar y mitigar amenazas al orden, la disciplina y la seguridad interna y externa de los penales.

De igual forma consagra la intervención individualizada, adaptada a las necesidades criminógenas y capacidades de cada interno –incluidos quienes cumplen penas alternativas o beneficios de medio libre–, para reducir la reincidencia delictiva.

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Para ampliar la respuesta estatal, el sistema lo integran un total de 13 ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos regionales y locales, asignándoles roles específicos en áreas como educación, salud, empleo, emprendimiento, protección de poblaciones vulnerables y atención a hijos de internas.

En materia de seguridad, contempla el apoyo del Ministerio de Defensa en seguridad externa –incluida la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas– y la fiscalización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones frente a emisiones radioeléctricas no autorizadas e infraestructura irregular.

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El texto dispone, además, una estrecha coordinación con el Ministerio del Interior para prevenir delitos desde los penales y con la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), en el marco del Sistema de Inteligencia Nacional. Para el intercambio de información resguarda las normas de protección de datos personales y exige orden judicial individualizado para el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

En cuanto a seguimiento y financiamiento, las entidades integrantes deberán remitir información semestral al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –y reportar de inmediato hechos relevantes que afecten la seguridad–; mientras que el pleno del sistema sesionará ordinariamente dos veces al año.

La implementación de la norma y las actividades de inteligencia penitenciaria se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El reglamento del decreto legislativo se aprobará mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo máximo de 60 días calendario desde su entrada en vigor. A partir de ello, las entidades públicas deberán adecuar sus instrumentos de gestión, directivas y planes operativos a las nuevas disposiciones.