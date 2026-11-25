Una empresa identifica los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores, los capacita, les informa sobre esos riesgos y adopta medidas concretas para prevenir accidentes. Sin embargo, durante una fiscalización se constata que no todas las recomendaciones de seguridad están en un solo documento o que existía una medida preventiva más eficaz que fue implementada después de un accidente. ¿Estas omisiones son suficientes para concluir que existe una infracción? Lamentablemente, en muchas inspecciones, la Sunafil considera que sí.

Esta situación pone en evidencia la distancia entre verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo (SST) y convertir esa verificación en un ejercicio predominantemente formal.

Un análisis razonable exige que en cada caso se identifique qué obligación concreta incumplió la empresa y qué relevancia tuvo ese incumplimiento respecto de la finalidad preventiva del sistema. (Foto: ANDINA/difusión)

No cabe duda de que la formalidad es importante para un sistema de gestión de SST. La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), las políticas, procedimientos y registros permiten organizar la prevención y acreditar las acciones implementadas por el empleador. Pero reconocer su importancia no debería llevarnos a confundir el instrumento con la finalidad que persigue.

La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo parte precisamente del principio de prevención y recoge también el principio de primacía de la realidad. Este último obliga a considerar lo que ocurre en los hechos cuando existe discrepancia con el soporte documental. Este enfoque debería reflejarse también en la actuación de la Sunafil. La autoridad tiene el deber de fiscalizar y sancionar los incumplimientos, pero esa potestad no es ilimitada, sino que debe sujetarse, entre otros, a los principios de tipicidad y razonabilidad.

La tipicidad exige que aquello que se sanciona corresponda a una infracción previamente establecida. Si la normativa exige identificar un riesgo, capacitar a los trabajadores, contar con determinado registro o adoptar una medida preventiva, la Sunafil puede y debe verificar su cumplimiento.

Distinto es concluir que existe una infracción porque una medida no fue consignada de cierta manera, ubicada en un documento específico o desarrollada con el nivel de detalle que la autoridad considera adecuado, cuando esa exigencia no surge de la norma. La interpretación inspectiva puede precisar el alcance de una obligación, pero no debería convertir una preferencia metodológica o documental en una nueva obligación sancionable.

La razonabilidad introduce una segunda consideración. No todas las situaciones tienen la misma gravedad. Una cosa es que un empleador no haya identificado un riesgo grave o haya omitido adoptar medidas para proteger a sus trabajadores. Otra es que la medida exista, funcione y haya sido comunicada, pero presente una deficiencia en la forma de documentarla.

La razonabilidad no vuelve irrelevantes las obligaciones formales, pero sí exige distinguir situaciones materialmente diferentes y justificar una respuesta proporcional. Un análisis razonable exige que en cada caso se identifique qué obligación concreta incumplió la empresa y qué relevancia tuvo ese incumplimiento respecto de la finalidad preventiva del sistema.

El formalismo genera, además, un problema cuando alcanza a la mejora continua. Los sistemas de SST no son estáticos. Deben revisarse, actualizarse y perfeccionarse. Una empresa puede advertir que un riesgo puede describirse mejor en la matriz IPER, que una medida preventiva puede reforzarse o que un procedimiento puede desarrollarse con mayor precisión.

La actualización posterior de los instrumentos de seguridad no debería interpretarse como el reconocimiento de que antes existía una infracción. La empresa que identifica una oportunidad de mejora y actúa no debería, por ese solo hecho, quedar más expuesta que aquella que simplemente no revisa nada. Ese resultado contradice la lógica preventiva que debería inspirar al sistema.

La discusión, entonces, no es si la Sunafil debe ser menos exigente. La formalidad es indispensable, pero debe servir para gestionar y acreditar la prevención, no para sustituirla. Una fiscalización efectiva no debería medirse por cuántas observaciones encuentra en los documentos, sino por su capacidad para identificar riesgos, corregir incumplimientos y promover sistemas que mejoren permanentemente.

Porque, al final, el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo no es tener documentos perfectos, sino trabajadores efectivamente protegidos.

Mónica Pizarro Díaz es socia de Echecopar