El ministro Transportes de España, Óscar Puente, anunció se renuncia al cargo, así como su dimisión a ser candidato en las próximas elecciones generales tras el accidente de tren que la pasada semana causó 69 muertos.

El funcionario informó de esta renuncia en una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente ocurrido en Urda (Toledo, al sur de Madrid), en el que dos trenes de alta velocidad chocaron y causaron la muerte de 69 personas y un centenar de heridos.

Puente precisó que su dimisión es una cuestión “de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas” y que su decisión “pretende estar a la altura” de su partido (PSOE) y de los que le precedieron, “de los que entregaron todo por servir a su idea de país y sociedad, más justa e igualitaria”.

Asimismo, Puente afirmó que “no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos”.

El ministro aseguró que había informado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de su decisión de dimitir minutos antes de anunciarlo al final de su comparecencia.

También agradeció a Sánchez por su “confianza sin límite” y animó a “todos los progresistas de este país a ayudarle” en las elecciones generales del 29 de noviembre, porque “se lo merece”.

Cómo se recuerda, el accidente ocurrió el pasado miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de la compañía Iryo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén. Ambos trenes llevaban en total a 544 pasajeros.

Esta renuncia llega en un momento de gran tensión política en España, ya que desde que ocurrió la colisión, el segundo siniestro de este tipo en lo que va de año después del de Adamuz (sur de España), que causó 46 muertes, la oposición al Gobierno de coalición progresista, encabezado por el socialista Sánchez, no dejó de reclamar la dimisión de Puente.

La portavoz del partido de ultraderecha Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que su partido haría lo imposible para que Sánchez y Puente asumieran su responsabilidad “penal” en el accidente ferroviario.

Millán opinó que Sánchez es “el último responsable de todo el caos y del calvario constante en que ha convertido España en los últimos años” y, respecto a Puente, dijo que “no tenía que haber llegado al día de hoy como ministro” y que “no se puede tener más poca vergüenza y carecer de más humanidad”.

El Partido Nacionalista Vasco también pidió hoy la dimisión de Puente para responder así ante la sociedad de la “crisis” provocada por los dos accidentes de este año y para “permitir la restauración de la confianza” en un servicio público.

El conservador Partido Popular (PP) también exigió la dimisión de Puente, que asumiera su responsabilidad política por el accidente.

Finalmente, la portavoz de la coalición izquierdista Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, reclamó esta misma mañana, “desde el respeto y la lealtad”, que el ministro dimitiera por el accidente ferroviario tras dar todas las explicaciones y en el momento que “lo vea oportuno”.

Elaborado con información de EFE.