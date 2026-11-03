El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para informar de las causas del accidente de trenes en Urda. (EFE/ Fernando Villar).
El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para informar de las causas del accidente de trenes en Urda. (EFE/ Fernando Villar).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

tras el accidente de tren que la pasada semana causó 69 muertos.

(Toledo, al sur de Madrid), en el que dos trenes de alta velocidad chocaron y causaron la muerte de 69 personas y un centenar de heridos.

Puente precisó que su dimisión es una cuestión “de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas” y que su decisión “pretende estar a la altura” de su partido (PSOE) y de los que le precedieron, “de los que entregaron todo por servir a su idea de país y sociedad, más justa e igualitaria”.

, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos”.

El ministro aseguró que había informado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de su decisión de dimitir minutos antes de anunciarlo al final de su comparecencia.

También agradeció a Sánchez por su “confianza sin límite” y animó a “todos los progresistas de este país a ayudarle” en las elecciones generales del 29 de noviembre, porque “se lo merece”.

embistió por detrás a un tren detenido de la compañía Iryo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén. Ambos trenes llevaban en total a 544 pasajeros.

Esta renuncia llega en un momento de gran tensión política en España, ya que desde que ocurrió la colisión, el segundo siniestro de este tipo en lo que va de año después del de Adamuz (sur de España), que causó 46 muertes, la oposición al Gobierno de coalición progresista, encabezado por el socialista Sánchez, no dejó de reclamar la dimisión de Puente.

La portavoz del partido de ultraderecha Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que su partido haría lo imposible para que Sánchez y Puente asumieran su responsabilidad “penal” en el accidente ferroviario.

Millán opinó que Sánchez es “el último responsable de todo el caos y del calvario constante en que ha convertido España en los últimos años” y, respecto a Puente, dijo que “no tenía que haber llegado al día de hoy como ministro” y que “no se puede tener más poca vergüenza y carecer de más humanidad”.

El Partido Nacionalista Vasco también pidió hoy la dimisión de Puente para responder así ante la sociedad de la “crisis” provocada por los dos accidentes de este año y para “permitir la restauración de la confianza” en un servicio público.

.

que el ministro dimitiera por el accidente ferroviario tras dar todas las explicaciones y en el momento que “lo vea oportuno”.

Elaborado con información de EFE.

El ministro de Transportes de España también renunció a ser candidato en las próximas elecciones y afirmó que su salida responde a la “dignidad política” y empatía con las víctimas. Foto: EFE/ Borja Sanchez-trillo
El ministro de Transportes de España también renunció a ser candidato en las próximas elecciones y afirmó que su salida responde a la “dignidad política” y empatía con las víctimas. Foto: EFE/ Borja Sanchez-trillo

TE PUEDE INTERESAR

“Accidente de alto impacto”: al menos 30 muertos en choque entre dos trenes en España
Tren Lima-Chosica: adenda se firmará en diciembre, ¿qué etapas se alistan?
¿Gobierno sin “objetivo concreto” para infraestructura en Perú? SNCI marca 3 urgencias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.