Conoce las novedades sobre el proyecto del tren Lima-Chosica. (Foto: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

(Pucallpa) El presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis del Carpio, indicó que hacia el cierre de este año se tendrán avances concretos respecto al proyecto de tren que recorrerá el lapso Lima-Chosica.

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