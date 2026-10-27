Actualmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) les delegó esta iniciativa, luego de formalizarse un acuerdo, en el que también los convirtió en titular.

En diálogo con Gestión, Del Carpio detalló que se encuentran “terminando la evaluación técnica financiera legal para la suscripción de una adenda” con el actual operador de la única red ferroviaria: Ferrocarril Central Andino (FCCA).

“Trabajamos en una modificación al contrato de concesión del Ferrocarril Central Andino para efectos de incorporar las mejoras en la vía, tales como colocarla en condición para los vagones y las locomotoras. También trabajamos para para colocar en condiciones técnicas apropiadas los paraderos”, manifestó el funcionario, en el marco de la Expo Amazónica Ucayali 2026.

La firma de este acuerdo del concedente [ProInversión] con el concesionario FCCA está prevista para diciembre de este 2026. “Estamos en la parte final”, subrayó.

Los pasos siguientes

Del Carpio mencionó que el acuerdo próximo a firmarse contemplará un desarrollo gradual del proyecto ferroviario Lima-Chosica . Pero la meta es ambiciosa y se tendría implementado “en su totalidad” antes del cierre del 2027.

En primera instancia, se comenzará con un recorrido directo desde Chosica “probablemente” hasta la estación Monserrate (Cercado de Lima) y programando algunos horarios alrededor de las 5:00 AM y 5:00 PM.

“Luego apuntaremos a una estación en Chaclacayo, conforme se vayan colocando los demás paraderos. También se irán colocando todas las medidas de seguridad en todos los cruces. Creemos que en un plazo de ocho meses, a partir de aquí [cuando se firme la adenda en diciembre del 2026], el proyecto estará implementado en su totalidad”, subrayó.

“[Antes del cierre del 2027] estará, completamente, el proyecto de transporte de pasajeros en toda la extensión del Ferrocarril Central” , complementó.

Luego de la firma del acuerdo de este año, que lleva la “urgencia” como una condición, se tendrán períodos de “marcha blanca”.

“Al principio, sería un sistema un poco lento por temas de seguridad, como cualquier proyecto de transporte de salida, bastante prolongado de marcha blanca. Poco a poco el proyecto irá creciendo con todas las medidas de seguridad en cada uno de los cruces, con más paraderos, con más usuarios”, puntualizó.

En una segunda etapa, el proyecto Lima-Chosica empezará la construcción de una segunda vía, netamente para el traslado de pasajeros.

Luis del Carpio, de ProInversión. | ProInversión

“Actualmente, vamos a compartir una sola vía con el transporte de carga. Adelante [de los vagones de carga] tendremos unos exclusivos para pasajeros”, comentó.

En esta segunda fase de la nueva vía, se “habla” también de ampliar el recorrido, “probablemente hasta el Callao”, lo cual será sometido a discusión en su momento. “Y también pensar un poco en prolongarlo un poco más allá de Chosica”, añadió.

De cualquier modo, todas estas etapas, metas y sus respectivos plazos quedarán “aterrizados” con la firma de la adenda con el actual concesionario.

“Con la firma de este contrato de concesión se tendrían ya aterrizados todos los escenarios graduales de las diferentes etapas (...) y, en el camino, estaríamos haciendo distintas marchas blancas del proyecto”, subrayó.

¿Riesgos en el panorama?

Consultado sobre eventuales riesgos que frenen, al menos, la firma de contrato con el concesionario prevista para este diciembre, Del Carpio anotó que los proyectos de infraestructura como tal son “complejos”, pero “confía” en la buena voluntad de los diferentes actores involucrados.

“La presidente Keiko Fujimori y todos los actores han comentado que este proyecto es prioritario. Vamos a contar con la participación activa del regulador [Ositrán], las entidades que participan”, dijo.

“[¿De la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML?] Hasta ahora, lo que hemos percibido es un fuerte apoyo de la MML, de Renzo Reggiardo. Está muy preocupado por este tema y hay una sensación de urgencia, que es la que le corresponde a cada autoridad . Estamos en permanente contacto con la MML, con el MTC, el concesionario y haciendo un trabajo, principalmente transparente, hacia la ciudadanía”, complementó.

Renzo Reggiardo respaldaría el avance del tren Lima-Chosica. | Foto: MML.

Recientemente, el actual alcalde de la MML, Renzo Reggiardo, declaró ante la prensa que se tendrá avances concretos sobre este proyecto ferroviario antes del cierre de su gestión, a fines de este año.

Del Carpio, también preguntado sobre el uso de los vagones que se trajeron desde Estados Unidos, indicó que, precisamente, lo que “motiva este proyecto es la existencia de locomotoras, motores y vagones”.

“Eso lo que ha hecho es acelerar este proceso en el cual estamos trabajando. Es un hecho que serán usados. Tenemos locomotoras, tenemos vagones que sirven (…) Nuestra responsabilidad como autoridades es ponerlos al servicio de la población, utilizar esos recursos”, precisó.