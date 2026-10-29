De luto nacional, España seguía conmocionada el jueves por la colisión de dos trenes de alta velocidad en la que fallecieron al menos 69 personas la víspera, mientras trataba de buscar explicaciones ante su segunda tragedia ferroviaria en menos de un año.

“Me voy a quedar hasta que aparezca mi hermano”, aseguró a la AFP Manuel San Emeterio, que busca a Pepe, de 54 años, quien viajaba en uno de los trenes accidentados.

“La incertidumbre es lo peor que se lleva (...). Pero creo que hay algo que lo contrarresta, que es la esperanza”, agregó desde una Casa Diocesana de Toledo, a unos 70 kilómetros del lugar del siniestro, donde algunos familiares aguardan noticias de sus seres queridos.

Llevan sin saber de ellos desde la mañana del miércoles, cuando un tren de la empresa estatal Renfe que había partido de Madrid rumbo a Sevilla embistió por detrás a otro de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la vía, unos 150 kilómetros al sur de la capital.

El balance provisional del accidente es por ahora de 69 fallecidos, según informaron las autoridades regionales de Castilla-La Mancha, donde ocurrió el accidente. Además, unos 50 heridos siguen en diferentes hospitales.

Un día después, los servicios de emergencia, ayudados por dos enormes grúas blancas y perros de la Guardia Civil, continuaban buscando víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones tras la colisión ocurrida en el término municipal de Urda, en el centro del país.

“Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder”, consideró el rey de España, Felipe VI, tras visitar a los heridos ingresados en un hospital de Toledo.

“No debería haber ocurrido”

Mientras, los cuerpos de la mayoría de fallecidos iban llegando a la morgue de esta ciudad, sin capacidad para recibir tantos cadáveres.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que levantar, por ello, un anexo improvisado en un descampado donde instalaron carpas y cámaras frigoríficas de color rojo para conservar los cuerpos, mientras 25 médicos forenses trabajan las identificaciones.

“No hay palabras para eso. Espero que es la última vez que veamos esas cosas así”, lamentaba sobre el accidente Hassna, una vecina de Toledo.

“En el siglo XXI, problemas informáticos y fallos de comunicación son inexplicables, es que no debería haber ocurrido”, consideró sobre las posibles causas del accidente Carlos León, un jubilado de 65 años, que instaba al gobierno a “tomar medidas” para impedir que se repita.

Poco antes, el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, había reiterado su compromiso por determinar las causas de la colisión.

“Estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder”, aseguró tras una reunión del comité de emergencia.

“Respuestas”

A un mes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, la presión crece hacia su gobierno de izquierdas, ya muy cuestionado por la oposición tras el choque de dos trenes de alta velocidad el pasado enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas.

“Los españoles necesitan respuestas”, lanzó Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular (PP, derecha). “Las responsabilidades políticas no pueden esperar a una investigación”, añadió.

Este jueves se supo que Fátima Báñez, ministra de Empleo en los gobiernos del PP de Mariano Rajoy (2011-2018), está entre los fallecidos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, describió la víspera que se había tratado de un accidente “verdaderamente inverosímil”, que habría comenzado con una avería informática que afectó a un tramo de unos 69 kilómetros, obligando a detenerse a los seis trenes que circulaban por allí.

Pero, según los primeros indicios, poco después se dio una orden “errónea” desde el centro de control en Madrid para que el tren de Renfe reanudara la marcha a velocidad normal -lo que contraviene los protocolos-, mientras el Iryo seguía detenido, en unas circunstancias que el ministro calificó de “inexplicables”.

Anunciada desde hace varios días, y mantenida a pesar de la tragedia del miércoles, este jueves el principal sindicato de maquinistas (SEMAF) realizó una jornada de huelga “en defensa de la seguridad ferroviaria”.

Según Renfe, la convocatoria “ha tenido una importante incidencia en la prestación de los servicios mínimos”, ya que el 26.6% de los trabajadores afectados han seguido la huelga.

La red de trenes de cercanías de la región de Madrid fue la más afectada, con la cancelación del 81% de sus servicios.