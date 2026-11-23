El 57% de personas encuestadas en el país está de acuerdo con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no permitir la reelección de alcaldes. Sin embargo, el 82% considera que el organismo debió resolver el tema antes de las elecciones, según una encuesta de Datum Internacional para Cuarto Poder.

Respecto a la decisión del JNE, un 37% expresó su desacuerdo, mientras que un 6% señaló que no sabe. Por otro lado, el 11% considera adecuado que el pronunciamiento se haya producido después de los comicios, un 3% se mostró indiferente y un 4% no sabe.

La encuesta también abordó la aprobación de la presidenta Keiko Fujimori, que pasó del 37% en octubre al 38% en noviembre. En el mismo periodo, la desaprobación aumentó del 51% al 55%, mientras que quienes no saben bajaron del 12% al 7%.

Desde agosto de 2026, cuando asumió el Gobierno, la aprobación de Fujimori descendió del 60% al 38%. En contraste, su desaprobación pasó del 24% al 55% en noviembre.

Sobre el viaje presidencial a la cumbre APEC en China y Japón, el 43% consideró que será beneficioso para el país. Otro 26% señaló que no tendrá impacto, un 20% opinó que será perjudicial y un 11% no sabe.

Respecto a la visita del papa León XIV al Perú, el 42% destacó su mensaje de esperanza y el 21% su llamado a la unidad. Su cercanía con la población y el reconocimiento de sus vínculos con el país obtuvieron un 14% cada uno, mientras que un 9% no sabe.

La ficha técnica precisó que se realizaron 1,205 encuestas a nivel nacional del 18 al 20 de noviembre, utilizando encuestas presenciales en el hogar y dispositivos móviles. El grupo objetivo fueron hombres y mujeres de entre 18 y 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considero zona urbana y rural. El margen de error es de +/-2.8% y el nivel de confianza del 95%.