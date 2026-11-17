La bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El recurso cuestiona una resolución que impediría a Rafael López Aliaga asumir eventualmente la Alcaldía Metropolitana de Lima durante el periodo 2027-2030.

La denuncia fue suscrita por 12 parlamentarios, entre ellos Norma Yarrow, Roxana Rocha, Diego Bazán, Jorge Zeballos y Javier Cipriani. Los legisladores solicitan que se autorice el inicio de un proceso penal contra Burneo Bermejo por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

Asimismo, piden su destitución e inhabilitación para ejercer función pública por un periodo de al menos 10 años, al considerar que habría vulnerado los artículos 31, 39, 178 y 181 de la Constitución.

El cuestionamiento se dirige contra la Resolución N.° 4557-2026-JNE, aprobada por mayoría el pasado 2 de noviembre.

La disposición establece que quien haya ejercido la Alcaldía durante el periodo inmediatamente anterior no podrá asumir nuevamente el cargo para el mandato 2027-2030 ante eventuales escenarios de renuncia, exclusión, tacha, vacancia o ausencia del burgomaestre.

En esos casos, el JNE dispuso que se respete el orden de prelación de la lista electoral.

¿POR QUÉ CUESTIONAN AL JNE?

En los fundamentos de su denuncia, Renovación Popular sostiene que Rafael López Aliaga, quien ejerció como alcalde de Lima entre 2023 y 2026, fue elegido como primer regidor para el periodo 2027-2030 por decisión de los electores.

La bancada argumenta que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972) establece que, ante la vacancia o ausencia del alcalde, corresponde asumir el cargo al primer regidor hábil.

Según los legisladores, esta disposición no contempla como impedimento haber ocupado la Alcaldía durante la gestión inmediatamente anterior.

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Bajo esa interpretación, los parlamentarios consideran que el Pleno del JNE habría excedido sus atribuciones al establecer una restricción que no está contemplada expresamente en la legislación.

Roberto Burneo encabeza ceremonia de inicio de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Captura de YT / JNE)

Además, sostienen que la resolución afecta la representación política obtenida por Renovación Popular en las urnas y contradice el fundamento 7 de la propia disposición, en el que el organismo electoral señala que su revisión de oficio no busca introducir nuevas limitaciones al ejercicio de los derechos de participación política.