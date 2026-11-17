Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de diversos puntos del país iniciaron este lunes 16 de noviembre la entrega de credenciales a los alcaldes y regidores elegidos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas el 4 de octubre.

Con estos documentos, las nuevas autoridades quedaron listas para juramentar y ejercer sus funciones durante el periodo municipal 2027-2030. Las ceremonias se realizaron después de que las actas de proclamación de resultados quedaran consentidas, sin apelaciones.

En Lima Metropolitana, el JEE de Lima Oeste 1 entregó credenciales a las autoridades electas de Pueblo Libre, San Miguel, Lince, San Isidro y Magdalena del Mar. La ceremonia se realizó en el auditorio del Colegio Peruano Chino Juan XXIII, en San Miguel.

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En esta ocasión, participaron los alcaldes electos José Luis Casas Carrión, Marcos Enrique Cabrera Porras, José Antonio Aliaga Pajares y Carla Robbiano Montes, así como la mayoría de los regidores de esas jurisdicciones. Sin embargo, Javier Eduardo Paino Scarpati, elegido en San Isidro, no asistió por encontrarse de viaje.

Por su parte, el JEE de Lima Norte 2 entregó credenciales a Peter Omar Jaime Cori de San Martín de Porres; Isabel del Rocío Ayala Melgarejo, del Rímac; Elsa Elvira Ramírez Estrada de Rojas de Independencia y Jean Paul Granados de Comas, además de los regidores electos.

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El JEE de Lima Norte 1 realizó las mismas acciones con las autoridades de Puente Piedra, Los Olivos, Carabayllo y Ancón. En esta ocasión, recibieron sus documentos los alcaldes electos Esteban Felizardo Monzón Fernández, Felipe Castillo Alfaro, Nandy Janeth Córdova Morales y Pablo César Ramos Ocaña, respectivamente.

En tanto, en otras jurisdicciones del país, también realizaron estas ceremonias los JEE de Chincha, Tumbes, Mariscal Cáceres, Andahuaylas y Huaytará. Para los próximos días se prevén entregas en Pomabamba, Yauyos, Recuay, Jaén, Huaral, Huaylas, Sullana, Jauja y Oxapampa, entre otras.