JNE rechaza apartar a Roberto Burneo y Ghunter Gonzales de casos vinculados a López Aliaga. (@photo.gec)
JNE rechaza apartar a Roberto Burneo y Ghunter Gonzales de casos vinculados a López Aliaga. (@photo.gec)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

de los procedimientos sobre la proclamación de resultados y entrega de credenciales a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima Metropolitana en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En el caso de Burneo, el personero legal del partido no precisó qué causales justificarían su apartamiento.

“Únicamente ha señalado los presuntos motivos que podrían incidir en la toma de decisiones de dicho magistrado respecto de la situación electoral del señor candidato”, se lee en el documento.

Uno de los argumentos del partido fue el acuerdo del JNE del 28 de octubre de 2026, que dispuso revisar de oficio las actas de proclamación de resultados.

La organización política sostuvo que ese acuerdo implicaba la intervención directa de los magistrados en actuaciones relacionadas con López Aliaga. Sin embargo, la entidad electoral consideró que esto no justificaba legalmente apartar a Burneo.

Asimismo, el pronunciamiento reiteró que, independientemente del acuerdo del 28 de octubre, no existía una causa pendiente de resolución sobre López Aliaga.

Por esas razones, se declaró improcedente la recusación contra Roberto Burneo.

Por otro lado, en el caso del segundo pedido contra Gunther Gonzales Barrón, el JNE aplicó los mismos criterios del caso de Burneo y declaró improcedente la recusación contra el mencionado miembro del Pleno de la entidad y ordenó el archivo definitivo del expediente.

El organismo electoral señaló que los pedidos de Renovación Popular Perú no se ajustan a las causales legales y que no existe una causa pendiente sobre el candidato. (Foto: GEC)
El organismo electoral señaló que los pedidos de Renovación Popular Perú no se ajustan a las causales legales y que no existe una causa pendiente sobre el candidato. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía pide al Congreso presupuesto de S/ 6,900 millones: “para cumplir meta”
Congreso crea la Comisión Especial de Pueblos Indígenas u Originarios
Congreso: buscan prohibir que menores de 15 años creen cuentas en redes sociales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.