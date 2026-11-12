El Pleno del Jurado Electoral de Elecciones (JNE) declaró improcedentes los pedidos de Renovación Popular Perú para apartar a Roberto Burneo y Gunther Gonzales Barrón de los procedimientos sobre la proclamación de resultados y entrega de credenciales a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima Metropolitana en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El JNE indicó que los argumentos de la agrupación política no corresponden a las causales de recusación previstas en el artículo 307 del Código Procesal Civil. En el caso de Burneo, el personero legal del partido no precisó qué causales justificarían su apartamiento.

“Únicamente ha señalado los presuntos motivos que podrían incidir en la toma de decisiones de dicho magistrado respecto de la situación electoral del señor candidato”, se lee en el documento.

Uno de los argumentos del partido fue el acuerdo del JNE del 28 de octubre de 2026, que dispuso revisar de oficio las actas de proclamación de resultados.

La organización política sostuvo que ese acuerdo implicaba la intervención directa de los magistrados en actuaciones relacionadas con López Aliaga. Sin embargo, la entidad electoral consideró que esto no justificaba legalmente apartar a Burneo.

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El JNE también precisó que, al evaluar la solicitud, no había ningún procedimiento pendiente ante el Pleno sobre la situación electoral del candidato. Asimismo, el pronunciamiento reiteró que, independientemente del acuerdo del 28 de octubre, no existía una causa pendiente de resolución sobre López Aliaga.

Por esas razones, se declaró improcedente la recusación contra Roberto Burneo.

Por otro lado, en el caso del segundo pedido contra Gunther Gonzales Barrón, el JNE aplicó los mismos criterios del caso de Burneo y declaró improcedente la recusación contra el mencionado miembro del Pleno de la entidad y ordenó el archivo definitivo del expediente.