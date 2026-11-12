Este jueves 12 de noviembre se desarrolló una sesión en la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores del Congreso, en la cual participó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Durante su ponencia —entre la tensión política con legisladores como Mirtha Vásquez (Ahora Nación)—, el fiscal resaltó la necesidad de incrementar el presupuesto institucional para el Ministerio Público, de cara al 2027.

Recalcó que exigen un promedio de S/ 6,900 millones para que puedan cumplir con el total de sus obligaciones.

“Para lograr la meta del 100% (de operaciones) es S/ 6,900 millones. El Ejecutivo ha venido con S/ 3,400 millones. La mitad. Estamos solicitando que razonablemente lo incrementen en el Congreso”, dijo.

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Tomás Gálvez sostuvo que se trata de una petición de ajuste del presupuesto bajo criterios “razonables”, ya que se encuentran atrasados en el pago de alquileres de locales de la Fiscalía y obligaciones judiciales.

“No le podemos pagar a nadie. No podemos cumplir con las sentencias judiciales porque no tenemos plata”, enfatizó.