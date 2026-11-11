Congreso: Proponen devolver aportes de fondos de vivienda a militares y policías retirados. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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al personal en retiro que no haya recibido beneficios. La iniciativa plantea modificar el artículo 22 de la Ley 24686.

Según el documento, la normativa actual excluye a quienes se retiraron antes del 13 de julio de 2023 y al personal no pensionable.

La devolución comprendería los aportes efectivamente descontados al trabajador, más los intereses correspondientes.

Para las solicitudes ordinarias, la iniciativa establece un plazo máximo de 6 meses desde su presentación.

Sin embargo, los retirados no comprendidos en dicha ley y que no hayan recibido sus aportes ingresarían a un cronograma extraordinario. Este deberá completarse en un máximo de 4 ejercicios fiscales, contados desde el año siguiente a la vigencia de la norma, con prioridad para personas con enfermedades crónicas, graves o terminales, adultos mayores y sectores vulnerables.

En este caso, si el titular falleció, el proyecto contempla que el derecho a la devolución se transmita a sus sucesores, quienes recibirían el dinero según sus cuotas hereditarias. El régimen progresivo también incluiría a los herederos debidamente acreditados de los aportantes comprendidos en ese mecanismo.

Respecto a el financiamiento del proyecto, este provendría exclusivamente de los recursos de los propios fondos, sin transferencias adicionales del Tesoro Público y preservando la continuidad de los beneficios para el personal en actividad.

El proyecto de la bancada de Renovación Popular busca incluir a retirados sin pensión y anteriores a julio de 2023 que no recibieron beneficios. La devolución incluiría intereses. (Foto: Congreso)
El proyecto de la bancada de Renovación Popular busca incluir a retirados sin pensión y anteriores a julio de 2023 que no recibieron beneficios. La devolución incluiría intereses. (Foto: Congreso)

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