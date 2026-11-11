La bancada de Renovación Popular en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley con el que se busca garantizar la devolución de los aportes a los Fondos de Vivienda Militar y Policial al personal en retiro que no haya recibido beneficios. La iniciativa plantea modificar el artículo 22 de la Ley 24686.

El proyecto propone que la devolución alcance a todos los militares y policías retirados, con o sin derecho a pensión y sin importar la fecha de su pase al retiro. Según el documento, la normativa actual excluye a quienes se retiraron antes del 13 de julio de 2023 y al personal no pensionable.

La devolución comprendería los aportes efectivamente descontados al trabajador, más los intereses correspondientes. El documento precisa que el capital por restituir no incluiría los recursos aportados por el Estado y que se descontarían los montos previamente devueltos.

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Para las solicitudes ordinarias, la iniciativa establece un plazo máximo de 6 meses desde su presentación. Asimismo, quienes ya estén comprendidos en la Ley 31826 conservarían ese plazo, hayan iniciado o no el trámite al momento de una eventual entrada en vigor de la iniciativa.

Sin embargo, los retirados no comprendidos en dicha ley y que no hayan recibido sus aportes ingresarían a un cronograma extraordinario. Este deberá completarse en un máximo de 4 ejercicios fiscales, contados desde el año siguiente a la vigencia de la norma, con prioridad para personas con enfermedades crónicas, graves o terminales, adultos mayores y sectores vulnerables.

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En este caso, si el titular falleció, el proyecto contempla que el derecho a la devolución se transmita a sus sucesores, quienes recibirían el dinero según sus cuotas hereditarias. El régimen progresivo también incluiría a los herederos debidamente acreditados de los aportantes comprendidos en ese mecanismo.

Respecto a el financiamiento del proyecto, este provendría exclusivamente de los recursos de los propios fondos, sin transferencias adicionales del Tesoro Público y preservando la continuidad de los beneficios para el personal en actividad.