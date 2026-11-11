El Pleno del Senado aprobó por mayoría la resolución legislativa que autoriza el ingreso y tránsito de una unidad naval y personal militar de la República de Corea, con armas de guerra, al territorio peruano.

La medida fue aprobada con 39 votos a favor y 11 en contra. La autorización se sustentó en la Proposición Legislativa 0017-2026-2031-S, presentada por el Poder Ejecutivo en el marco del crucero de entrenamiento de la Marina de la República de Corea.

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La unidad naval autorizada es el buque de entrenamiento ROKS (ATH-81), que ingresará al país junto con su respectiva dotación y armamento de guerra.

El ingreso al territorio nacional está previsto para el 21 de noviembre y su salida para el 30 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, la nave se encontrará en el puerto del Callao del 24 al 27 de noviembre.

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Otra medida aprobada

Por otro lado, el Senado aprobó por unanimidad prorrogar el estado de emergencia en los distritos de Pisco y San Andrés, en la provincia de Pisco, Ica. La medida busca seguir con la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La prórroga, solicitada por el Ejecutivo, es por 60 días calendario. Miguel Torres, presidente de la Cámara Alta, informó que el acuerdo del Senado será comunicado a la Presidencia de la República.

Según lo establecido, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, los agentes policiales determinarán las zonas de intervención a partir de información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos, para orientar las acciones contra la criminalidad.