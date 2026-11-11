Cámara de Diputados del Congreso realizó sesión del Pleno este martes 10 de noviembre. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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José Marcelo, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso, cuestionó al Gobierno por las críticas que este les hace ante

Durante el último pleno de la Cámara Baja, el legislador de Ahora Nación sostuvo que “recientemente se criticó la celeridad” de los diputados para aprobar leyes.

“Son 74 proposiciones mandadas a consultas, pero sin respuestas”, refirió.

“Se nos critica, y en este momento hay 53 oficios remitidos al MEF, 22 a Sunat, 11 a ProInversión, 9 a PCM, 8 a Produce y Ministerio de Justicia, y 7 a Midagri y 7 a Minedu”, reiteró.

Marcelo señaló que estas consultas carecen de respuestas, por lo cual aseguró que no se puede cuestionar la celeridad con la que se aprueban leyes en Diputados.

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