El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá y votará el lunes 23 de noviembre el informe de Ética que recomienda suspender por 120 días a Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, por presuntamente agredir a su expareja.

La Junta de Portavoces aprobó por unanimidad incluir el caso en la agenda oficial del Parlamento. Durante la sesión, los diputados decidirán si aprueban la sanción propuesta.

Asimismo, también acordaron priorizar proyectos sobre prevención de desastres ante El Niño y seguridad ciudadana.

La agenda del 23 de noviembre incluirá dictámenes sobre investigación del delito, extinción de dominio y plazos de prescripción de la acción penal.

La Junta de Portavoces acordó citar al ministro del Interior, César Astudillo, para que informe sobre sus estrategias y la situación de la seguridad ciudadana en el país.

Como se recuerda, los hechos se registraron el 30 de julio de este año en el distrito limeño de San Miguel.

Según la información del caso, Pérez Mallqui fue intervenido a raíz de una denuncia por presunta violencia psicológica. Posteriormente, efectivos policiales habrían sido testigos de agresiones físicas contra la denunciante dentro de la comisaría del distrito.

El 20 de octubre, la Comisión de Ética declaró fundada la denuncia contra Pérez Mallqui por violencia física y psicológica contra su expareja.

El informe fue aprobado con 5 votos a favor y uno en contra por la comisión presidida por Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras.

En esa misma sesión, la comisión aprobó por unanimidad, con 6 votos, tramitar otra denuncia contra Pérez Mallqui por presuntamente contratar como técnica a una ciudadana con quien presuntamente tendría un vínculo afectivo.