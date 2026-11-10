Pleno de Diputados debatirá el 23 de noviembre suspensión de 120 días para Julián Pérez Mallqui. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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, de Juntos por el Perú, por presuntamente agredir a su expareja.

Durante la sesión, los diputados decidirán si aprueban la sanción propuesta.

Asimismo, también acordaron priorizar proyectos sobre prevención de desastres ante El Niño y seguridad ciudadana.

La agenda del 23 de noviembre incluirá dictámenes sobre investigación del delito, extinción de dominio y plazos de prescripción de la acción penal.

La Junta de Portavoces acordó citar al ministro del Interior, César Astudillo, para que informe sobre sus estrategias y la situación de la seguridad ciudadana en el país.

Como se recuerda,

Según la información del caso, Pérez Mallqui fue intervenido a raíz de una denuncia por presunta violencia psicológica. Posteriormente, efectivos policiales habrían sido testigos de agresiones físicas contra la denunciante dentro de la comisaría del distrito.

El 20 de octubre,

El informe fue aprobado con 5 votos a favor y uno en contra por la comisión presidida por Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras.

En esa misma sesión, la comisión aprobó por unanimidad, con 6 votos, tramitar otra denuncia contra Pérez Mallqui por presuntamente contratar como técnica a una ciudadana con quien presuntamente tendría un vínculo afectivo.

El informe de Ética recomienda sancionar al diputado por una presunta agresión contra su expareja. La Junta de Portavoces aprobó por unanimidad incluir el caso en agenda. Foto: Congreso
El informe de Ética recomienda sancionar al diputado por una presunta agresión contra su expareja. La Junta de Portavoces aprobó por unanimidad incluir el caso en agenda. Foto: Congreso

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