Debate para reducir presupuesto del Congreso se frustra por ausencia de diputados. Foto: Congreso.
Debate para reducir presupuesto del Congreso se frustra por ausencia de diputados. Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El presidente del Senado, Miguel Torres, anunció su reprogramación para a la 1:00 p. m. del martes 10 de noviembre.

, como parte de la adaptación al sistema bicameral.

La suspensión ocurrió en el contexto de la licencia médica presentada por el diputado José Yataco, quien sufrió una fractura en el húmero proximal izquierdo.

Miguel Torres señaló que la bicameralidad no debe aumentar el presupuesto ni la planilla de personal.

“Tenemos entendido que la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados ha definido que sea para el día de mañana a las 3 de la tarde, cosa que a la 1 de la tarde tendrían tiempo para poder asistir a nuestra comisión”, indicó Torres.

La reducción prevista se suma a la devolución de más de S/300 millones del presupuesto vigente al Tesoro Público, realizada una semana antes de la sesión suspendida.

Los recursos devueltos se destinarán a atender los efectos de El Niño y combatir la inseguridad ciudadana. La propuesta presupuestaria será el único punto de la sesión reprogramada.

Miguel Torres señaló que la bicameralidad no debe aumentar el presupuesto ni la planilla de personal. El proyecto propone límites de gasto para el Senado y la Cámara de Diputados. (Foto: Captura Congreso TV)
Miguel Torres señaló que la bicameralidad no debe aumentar el presupuesto ni la planilla de personal. El proyecto propone límites de gasto para el Senado y la Cámara de Diputados. (Foto: Captura Congreso TV)

TE PUEDE INTERESAR

Ejecutivo modifica reglas de la legítima defensa sobre el uso de la fuerza
Bonos de vivienda: MEF inyectará nuevos recursos este año y duplicará cantidad para 2027
ProInversión: Gobierno de Fujimori busca adjudicar US$ 10 mil millones al año en proyectos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.