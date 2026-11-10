La Comisión Directiva del Congreso de la República suspendió su sesión por falta de quórum, debido a la ausencia de los representantes de la Cámara de Diputados. El presidente del Senado, Miguel Torres, anunció su reprogramación para a la 1:00 p. m. del martes 10 de noviembre.

La reunión tenía como objetivo evaluar una propuesta para reducir el presupuesto del Parlamento en más de S/400 millones durante el periodo 2027-2028, como parte de la adaptación al sistema bicameral.

La suspensión ocurrió en el contexto de la licencia médica presentada por el diputado José Yataco, quien sufrió una fractura en el húmero proximal izquierdo. Sin embargo, pese a ello, la ausencia de los demás integrantes directivos impidió iniciar el debate del dictamen sobre los gastos de la institución.

Miguel Torres señaló que la bicameralidad no debe aumentar el presupuesto ni la planilla de personal. El proyecto propone límites de gasto para el Senado y la Cámara de Diputados.

“Tenemos entendido que la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados ha definido que sea para el día de mañana a las 3 de la tarde, cosa que a la 1 de la tarde tendrían tiempo para poder asistir a nuestra comisión”, indicó Torres.

La reducción prevista se suma a la devolución de más de S/300 millones del presupuesto vigente al Tesoro Público, realizada una semana antes de la sesión suspendida.

Los recursos devueltos se destinarán a atender los efectos de El Niño y combatir la inseguridad ciudadana. La propuesta presupuestaria será el único punto de la sesión reprogramada.