Ante la preocupación de diversos gremios de la construcción, así como de promotores inmobiliarios, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) salió a dar calma sobre el futuro de las colocaciones de vivienda por falta de subsidios.

Elmer Cuba, titular de esta cartera, se pronunció al respecto durante su exposición en el Foro “Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño”, organizado por El Comercio y América Multimedia, con apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Cuba adelantó que el Gobierno de Keiko Fujimori tiene planificado destinar mayores recursos al Fondo MiVivienda (FMV) en lo que queda del 2026. Reveló también que lo colocado en el proyecto del presupuesto público 2027 es solo un monto inicial.

“En general, los gobiernos salientes le han dado poco dinero al FMV y ya se acabó [en 2026]. Por ello, en dos semanas vamos a inyectarles S/ 150 millones para lo que resta del año y que el FMV vuelva a ‘llenar su alcancía’. A partir de enero del próximo año, tendrán S/ 500 millones, para comenzar”, anunció.

Cuba dijo que esos S/ 500 millones son “para comenzar” el 2027 porque se tiene contemplado desde ahora darle otro impulso a mitad del próximo año. “A mediados lo vamos a duplicar a S/ 1,000 millones. Es una respuesta concreta, lista para arrancar”, precisó.

Como se recuerda, a finales de octubre, voces del sector vivienda como la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtieron que el programa Techo Propio, específicamente su modalidad de vivienda nueva, podría “casi desaparecer” si se asignaban solo esos S/ 500 millones para todo el 2027.

El programa Techo Propio es uno de las estrategias clave del Gobierno para cerrar la brecha de acceso a vivienda en Perú. Foto: MVCS.

“Lo que prácticamente desaparecería en adelante sería Techo Propio. Ya no habría más venta o construcción bajo este programa si no hay subsidios”, dijo Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, durante la reciente presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC).

Valdivia recordó también que en 2026 se asignaron S/ 1,200 millones en bonos de vivienda. Ahora, Cuba aclaró que la medida de elevar estos recursos esperados forma parte de su estrategia fiscal contracíclica bajo el nombre de “Vivienda Popular”.

Es decir, la política anunciada para enfrentar al fenómeno El Niño (FEN), el aumento de los precios internacionales de los combustibles, y el alza en las tasas de interés, que podrían enfriar la economía peruana.