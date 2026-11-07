El mercado hipotecario peruano atraviesa un escenario más favorable para quienes evalúan comprar una vivienda. En marzo de 2026, el crédito hipotecario creció 6.8% interanual, mientras que el ratio cuota-ingreso promedio de los deudores de créditos de consumo e hipotecarios pasó de 27% en 2024 a 25.8% en 2025, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

A ello se suma la reducción de las tasas hipotecarias. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la tasa hipotecaria promedio de la banca bajó de 9.98% en marzo de 2023 a 7.74% en abril de 2025.

Este contexto puede resultar atractivo para quienes buscan adquirir una vivienda, pero antes de definir qué inmueble comprar es necesario determinar cuánto se puede pagar y qué nivel de financiamiento resulta sostenible.

Para Ricardo Arbulú Soto, gerente general de Ciudaris Inmobiliaria, el primer paso es establecer con claridad el presupuesto disponible. “Cuando una persona evalúa comprar una vivienda, necesita conocer primero cuál es el presupuesto con el que cuenta y, a partir de ahí, buscar una alternativa que responda a sus necesidades. El crédito hipotecario permite financiar una parte importante de la compra y, bien calculado, puede convertirse en una herramienta para concretar ese objetivo”, explica.

El crédito hipotecario creció 6,8% interanual en marzo de 2026, según cifras de la SBS. Foto: Andina.

En ese proceso, compartió cinco cálculos que pueden ayudar a ordenar las finanzas antes de solicitar un crédito hipotecario:

Definir cuánto puedes destinar a la cuota mensual: revisa tus ingresos y gastos habituales para establecer una cuota mensual que se ajuste a tu presupuesto. Calcular la cuota inicial: determina cuánto puedes aportar con recursos propios y cuánto necesitarás financiar para definir el presupuesto de compra. Comparar distintos plazos: el plazo modifica tanto la cuota mensual como el costo total del crédito. Comparar escenarios ayuda a encontrar la alternativa más conveniente. Revisar el costo total del crédito: además de la cuota, compara la TCEA, que considera intereses, comisiones, gastos y seguros asociados al financiamiento. Considerar los gastos de la compra: contempla en tu presupuesto otros costos que implica adquirir y ocupar una vivienda, como los gastos de mudanza, la compra de muebles y electrodomésticos, la implementación de sistemas de seguridad y posibles acondicionamientos o mejoras del inmueble.

Del presupuesto a la elección de vivienda

Ordenar estos cálculos permite establecer un rango de precio antes de iniciar la búsqueda de una vivienda. De esta manera, el comprador puede identificar cuánto tiene disponible, cuánto necesitaría financiar y bajo qué condiciones asumiría la deuda.

“El objetivo es que la persona conozca sus posibilidades y pueda buscar una vivienda que esté alineada con ellas. Cuando tienes claro cuánto puedes destinar, cuánto necesitas financiar y qué condiciones tendrá ese financiamiento, puedes comparar proyectos con mayor información y avanzar hacia una decisión de compra”, señala Arbulú.

Además de la evaluación financiera, la elección debe considerar factores como la ubicación y las características del inmueble, así como las necesidades actuales y futuras del comprador.