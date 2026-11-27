Las tormentas, inundaciones y nevadas que afectan a Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias han provocado interrupciones en el transporte aéreo y cortes de electricidad, en medio de uno de los mayores desplazamientos de viajeros del año.

Hasta el mediodía del jueves, se registraban cerca de 400 vuelos cancelados y otros 1,150 con retrasos, según el portal especializado FlightAware. Asimismo, casi 639,000 usuarios permanecían sin suministro eléctrico, de acuerdo con PowerOutage.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que las condiciones adversas se extenderían desde el sur hasta el norte del país, tanto en la costa este como en la oeste.

En esa línea, Nueva York y Nueva Jersey declararon emergencias ante los riesgos asociados a las lluvias intensas, las inundaciones y los vientos.

MÁS DE 1,500 VUELOS AFECTADOS POR LAS TORMENTAS

Los problemas en el transporte aéreo se concentraban principalmente en aeropuertos de la costa este. Baltimore registraba el mayor número de cancelaciones, con 46, seguido por el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, con 35.

También reportaban vuelos cancelados el aeropuerto Logan de Boston, con 22; el Reagan National de Washington D.C., con 19; y LaGuardia de Nueva York, con otros 19, según FlightAware.

Las afectaciones se producen durante una temporada de viajes que ya anticipaba cifras récord. La Administración Federal de Aviación (FAA) proyectó el martes más de 417,000 vuelos durante el periodo festivo.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que ese día se registraron 52,000 vuelos, la cifra más alta en 16 años.

Según indicó en X, el promedio de retrasos fue de 32 minutos, y la mitad de las afectaciones estuvo relacionada con el clima, mientras que una cuarta parte respondió al volumen de vuelos.

CASI 640 MIL USUARIOS SIN ELECTRICIDAD

Las tormentas también ocasionaron interrupciones en el suministro eléctrico. Hasta el mediodía del jueves, Virginia encabezaba la lista de estados con más usuarios afectados, con 220,046 clientes sin luz.

Le seguían Misuri, con 147,216; Maryland, con 96,343; Pensilvania, con 44,070; y Carolina del Norte, con 34,108, según PowerOutage.

El NWS alertó que una fuerte tormenta costera provocaría vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones de consideración a lo largo de la costa este hasta mañana viernes. El riesgo de precipitaciones excesivas se mantendría en Nueva Inglaterra durante el fin de semana.

En la costa oeste, California y Washington también enfrentan lluvias, nevadas en zonas montañosas, fuertes vientos, inundaciones costeras y oleaje elevado, con condiciones que podrían prolongarse hasta la próxima semana.

Las alertas de congelamiento alcanzan además a Arizona, Nuevo México y Texas, donde se pronostican tormentas eléctricas y lluvias intensas. También se prevé nieve de moderada a fuerte en el valle medio del Misisipi y los Apalaches.

DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA EN CIUDADES

Las condiciones climáticas obligaron a declarar emergencias en Nueva York y Nueva Jersey. En Nueva York, el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s fue pospuesto hasta el sábado, por primera vez en sus 100 años de historia.

En la costa oeste, las autoridades de California y Washington pidieron a la población mantenerse alerta ante posibles inundaciones. La advertencia se produce después de que un fuerte oleaje destruyera parte del muelle de Pacifica, al sur de San Francisco.

En contraste, Florida podría tener una pausa en las lluvias luego de varios días de inundaciones, debido al desplazamiento de las tormentas hacia el noreste.

El NWS señaló que las precipitaciones intensas podrían generar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en zonas urbanas, carreteras, arroyos pequeños y áreas bajas.

AL MENOS 81 MILLONES DE ESTADOUNIDENSES VIAJARÁN

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) estima que unos 81.5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares durante el feriado de Acción de Gracias.

Aunque la cifra representa un volumen elevado de desplazamientos, la organización proyecta 121,000 viajeros menos que el año pasado, cuando se movilizaron alrededor de 81.6 millones de personas.

Personas esperan en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

El aviso meteorológico se suma así a una temporada de viajes marcada por la alta demanda aérea y las dificultades operativas, en un periodo considerado uno de los más importantes del calendario festivo estadounidense.

30 MUERTOS DEJA EL NIÑO EN ECUADOR

Treinta fallecidos, quince heridos y al menos 121,000 damnificados dejaron las lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño en Ecuador desde finales de agosto, según informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Desde el pasado 29 de agosto, cuando las autoridades declararon la alerta roja en todo el territorio nacional por la presencia de El Niño, se han registrado 2,116 eventos adversos relacionados con precipitaciones en las 24 provincias del país.

Inundaciones en Ecuador por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño dejaron más de 121,000 damnificados desde agosto. (Ecuador). EFE/ Ariel Ochoa

Entre las zonas más afectadas figuran las provincias de Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena, Manabí y Bolívar.

Además, las lluvias han dejado 30,071 viviendas afectadas y 121 destruidas, así como daños en más de 50 puentes y afectaciones en más de 53 kilómetros de carreteras.

También se dañaron más de 17,264 hectáreas de cultivo agrícola, mientras que la cifra de animales fallecidos se eleva a más de 2,500 a causa de eso fenómeno climatológico.

Elaborado con información de EFE.