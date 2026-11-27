La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, consideró que el Congreso de la República debe formar parte del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia, máximo órgano encargado de formular, conducir y evaluar las políticas de flagrancia.

Cabe resaltar que el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia está integrado por el Poder Judicial, la Fiscalía, los ministerios del Interior, Justicia y Economía y Finanzas, la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario, además de una Secretaría Técnica designada por el Poder Judicial.

“La ley establece la conformación del Consejo Nacional de Flagrancia, en la que estamos el Ejecutivo y el Poder Judicial, yo creo que sería muy interesante, que ustedes, como senadores, pudieran integrar este consejo para darle otra mirada y, sobre todo, poder participar directamente”, afirmó.

La jueza suprema explicó que las unidades de flagrancia son una apuesta y un reto ante casos descubiertos en flagrancia delictiva, en que la Policía, tras intervenir y recoger las evidencias, inmediatamente, acude a una de estas unidades.

Luego, un fiscal a dedicación exclusiva, como ordena la ley, inicia el proceso inmediato y lo tramita ante un juzgado, que, con la defensa correspondiente de las partes, expide una sentencia en setenta y dos horas, refirió.

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Asimismo, Tello Gilardi recalcó que la unidad de flagrancia no solo conoce delitos menores, sino cualquier delito, por lo que ha dictado hasta cadena perpetua por extorsión, como treinta y cinco años de cárcel por robos agravados y también penas altas por violaciones y otros.

¿MODELO PUEDE FRACASAR?

Dio cuenta de que, en 2025, ingresaron más de 33 mil casos y 31 mil fueron resueltos, con una tasa de resolución del 92.97%; y que al 2 de noviembre de 2026, habían ingresado más de 26 mil 500 casos y cerca de 24 mil 900 fueron resueltos, con una tasa del 94%.

Por ello, lamentó que algunos sectores no entiendan la importancia y la trascendencia de lo que significa el sistema de flagrancia que permite, dijo, que, en un espacio físico, policías, fiscales, jueces y defensa pública, garanticen los derechos de los intervenidos y también de las víctimas.

“Esto es de trascendencia nacional, y si eso sigue así, lamento decir que el modelo va a fracasar; yo no responsabilizo a nadie, yo lo que digo es que todas las instituciones tenemos que trabajar de la mano, para poder hacer frente a la violencia”, sostuvo.

La magistrada enfatizó que el éxito de las unidades de flagrancia va más allá del tema presupuestal, que es igualmente necesario, sino sobre todo con la vocación y el compromiso.

“Si bien es cierto que hay una ley, una obligación legal que debemos cumplir, también hay una obligación moral, porque la delincuencia no nos puede ganar, porque si me acaban de robar un celular, y hay detención, entonces, ¿por qué la unidad de flagrancia no va a actuar de manera inmediata?”, dijo.

Fue durante su presentación en la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, que preside Katherine Ampuero Meza, a la que fue invitada.

Cabe resaltar que Tello Gilardi fue invitada al Congreso para exponer sobre avances en el proceso de selección de jueces para reducir las brechas de provisionalidad, sobrecarga y celeridad procesal, aplicación y dificultades de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

Asimismo, expuso sobre el estado de implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), problemas presupuestales e impacto de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

Con respecto al EJE, la jueza suprema indicó que el Poder Judicial implementa dos iniciativas de escalamiento del referido modelo: una denominada EJE No Penal, financiado por el Banco Mundial y, la otra, el EJE Penal, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

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“El EJE No Penal rediseña y digitaliza integralmente la gestión de los procesos judiciales no penales, con interoperabilidad y mejora del servicio; comprende las especialidades laboral, civil, familia, constitucional, comercial, contencioso-administrativa y tránsito y seguridad vial”, dijo.

Señaló que, al tercer trimestre de 2026, el proyecto registraba un avance del 47% en el cronograma general y de manera desagregada, el subsistema laboral alcanzó un avance del 64%, mientras que los subsistemas civil y familia registraron un 21%.

“Para el cuarto trimestre de 2026, se programó el despliegue del subsistema laboral en la Corte de Lima Este, así como de los subsistemas civil y familia, en tanto que la implementación de las demás especialidades y la integración de los subsistemas tienen hitos previstos para 2027”, recalcó.

Janet Tello dio cuenta de que, en 2025, ingresaron más de 33 mil casos y 31 mil fueron resueltos, con una tasa de resolución del 92.97% en las unidades de flagrancia. (Foto: Gonzalo Córdova / GEC)

Carga procesal continúa creciendo

Sobre la carga procesal, Tello Gilardi, anotó que esta continúa creciendo al considerar que los procesos pendientes pasaron de aproximadamente 3.57 millones al inicio del 2024 a 4.79 millones en 2025, proyectándose 5.21 millones para el cierre del 2026.

Precisó que a estos procesos se suman los nuevos ingresos, los cuales, al cierre del 2024 alcanzaron un total de 2.21 millones con una proyección al cierre del 2026 de 2.24 millones.

“Así, la carga total, (conformada por procesos pendientes y procesos ingresados) que alcanzó 5.78 millones se proyecta cerrar al 2026 en 7.46 millones de procesos”, expresó.

Ante ello, la jueza señaló que entre las estrategias adoptadas por el Poder Judicial para reducir la sobrecarga y promover la celeridad, están la redistribución de órganos transitorios de descarga, conversión de juzgados transitorios a permanentes, así como la entrega de certificados de depósitos judiciales.

Asimismo, la oralidad, redistribución de expedientes, jornadas judiciales extraordinarias, justicia itinerante y acciones de análisis y propuestas legislativas de reforma a la casación, a cargo de comisiones integradas por jueces supremos titulares.

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PLAN INSTITUCIONAL AL 2030

Al ser consultada sobre la forma en que se asegurará la continuidad de lo avanzado, Tello Gilardi recalcó que el trabajo realizado desde el inicio de su gestión, en enero de 2025, se enmarca en planes estratégicos institucionales al 2030, los que debe continuar su sucesor.

“Ese es el compromiso, los planes que presenté los he tratado de cumplir, evidentemente, algunos no se van a poder concretar, al cien por ciento, como hubiera adquirido, algunos en el camino se tienen que modificar y algunos tuvieron algunos errores, entonces, tenemos esa mirada”, puntualizó.

DATO

Tello Gilardi refirió que, en aplicación de la Ley N° 28821, el Poder Judicial consensuó su presupuesto con el Ejecutivo por S/ 4 mil 276 millones 514 mil 920, el cual debía ser presentado en el referido monto por el Ejecutivo al Congreso de la República.

Sin embargo, lamentó que, mediante publicación del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027, se asignó al Poder Judicial un monto menor en S/ 37 millones 362 mil 546.