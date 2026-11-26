El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, deberá acudir este martes 1 de diciembre a las 3 de la tarde, al Pleno de la Cámara de Diputados para explicar los compromisos asumidos por el Perú en el marco del denominado “Escudo de las Américas”.

Además de las contrataciones y los gastos destinados a la organización de la visita del papa León XIV, durante la misa de despedida realizada en la base aérea Las Palmas.

La invitación fue aprobada con 70 votos a favor, 40 en contra y una abstención. Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al alcance de la participación peruana en el “Escudo de las Américas”.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori respalda al canciller Espá ante moción de interpelación por misa del papa

Durante el debate, el diputado Nery Fernández del Partido del Buen Gobierno, autor de la sustentación de la moción, pidió que el canciller presente los documentos que respaldan la adhesión del país y precise si los compromisos asumidos involucran al puerto de Chancay o a los recursos pesqueros.

Por su parte, Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, consideró que el canciller debería ser interpelado y pidió que aclare si el “Escudo de las Américas” tiene carácter de tratado y cuáles son los compromisos asumidos por el país.

Desde Fuerza Popular, César Revilla defendió el mecanismo como una iniciativa de cooperación regional para enfrentar el narcoterrorismo, el lavado de activos y el crimen organizado.

CUESTIONAN GASTOS POR MISA DE DESPEDIDA DE PAPA LEÓN XIV

El segundo bloque de cuestionamientos está relacionado con la organización de la misa de despedida del papa León XIV en la base aérea Las Palmas.

Los legisladores solicitaron explicaciones sobre el presupuesto destinado al evento, los procedimientos de contratación, los pagos y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

El legislador del partido del Buen Gobierno, Nery Fernández, pidió precisar cuánto costó la visita papal, cuánto se ejecutó y cómo se realizaron las contrataciones para la ceremonia.

Se reportaron problemas técnicos durante la misa que el papa León XIV ofreció en la base aérea Las Palmas en su última actividad oficial en el Perú. (Foto: El Comercio)

En tanto, César Tito, de Juntos por el Perú, sostuvo que las contrataciones para la misa superaron los S/11 millones y pidió que el canciller rinda cuentas sobre el uso de esos recursos.

Asimismo, Frank Krklec de Renovación Popular (RP), solicitó información sobre la experiencia de las empresas contratadas, el estado de los pagos y las responsabilidades de los funcionarios que participaron en la organización.

Los cuestionamientos también alcanzaron aspectos operativos de la ceremonia. El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, pidió explicaciones por las fallas en las pantallas, el sonido y el cableado, así como por las deficiencias en la planificación y logística de la jornada en Lima.

En esa línea, Rossana Alayza del Partido del Buen Gobierno, planteó revisar las contrataciones y el despliegue policial en Las Palmas, además de mejorar la planificación de eventos masivos.