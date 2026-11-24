Este martes 24 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre el final de las funciones de los embajadores del Perú en Cuba, Australia, Fiji, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vietnam, Laos, Indonesia y Timor-Leste.

A través de diversas resoluciones ministeriales, la Cancillería detalló que concluyó la función diplomática de Gonzalo Flavio Guillén Beker como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Cuba.

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Además, se puso fin a las funciones de Vitaliano Gallardo Valencia como embajador peruano en Australia, cuyo último día de funciones será el 31 de enero del 2027.

En esa línea, también se terminó la función diplomática para Luis Tsuboyama Galván como embajador en Indonesia y como representante concurrente ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). Su último día como embajador será también el 31 de enero del año entrante.

Dichas resoluciones anulan las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes de cada uno de los embajadores en el servicio diplomático.