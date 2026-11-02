Javier González-Olaechea . Foto: Cancillería/ Archivo.
Javier González-Olaechea . Foto: Cancillería/ Archivo.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el excanciller Javier González-Olaechea declinó su candidatura el cargo de Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2027-2032.

“Dada la composición tripartita de la Organización (Gobiernos, Empleadores y Trabajadores), estos respaldos implican la virtual reelección de Houngbo”, dijo.

Entonces, conocida esta decisión de apoyo, “González-Olaechea determinó declinar su candidatura, en aras de alcanzar un régimen internacional del trabajo que privilegie el consenso y respete la voluntad de todos los mandantes en el Consejo de Administración de la OIT, determinación que el Gobierno del Perú comparte, respeta y aprecia”, se lee en el texto.

LEA TAMBIÉN:

Candidatura de Olaechea

Cancillería destacó que la presentación de la candidatura de Javier González-Olaechea se realizó en el marco de la importancia que le otorga el Perú a la construcción de consensos en el ámbito multilateral y en el mundo del trabajo.

TE PUEDE INTERESAR

Oficializan candidatura de Javier González-Olaechea al puesto de director general de la OIT
Javier González-Olaechea: “No condiciono mi participación en una plancha presidencial”
Javier González Olaechea volvió a manifestar su intención de ser presidente del Perú
Excanciller Javier González-Olaechea se unió al Partido Popular Cristiano

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.