El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el excanciller Javier González-Olaechea declinó su candidatura el cargo de Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2027-2032.

Mediante un comunicado, el sector sostuvo que el 30 de octubre, en el marco del proceso previo a la elección prevista para el 16 de noviembre, la Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Sindical Internacional, hicieron público su respaldo a la reelección del actual director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo.

“Dada la composición tripartita de la Organización (Gobiernos, Empleadores y Trabajadores), estos respaldos implican la virtual reelección de Houngbo”, dijo.

Entonces, conocida esta decisión de apoyo, “González-Olaechea determinó declinar su candidatura, en aras de alcanzar un régimen internacional del trabajo que privilegie el consenso y respete la voluntad de todos los mandantes en el Consejo de Administración de la OIT, determinación que el Gobierno del Perú comparte, respeta y aprecia”, se lee en el texto.

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📄Comunicado oficial: Sobre la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea a la Dirección General de la OIT 👉🏻https://t.co/o7qCt4J9U7 https://t.co/wAIHfNbHGj — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 2, 2026

Candidatura de Olaechea

Cancillería destacó que la presentación de la candidatura de Javier González-Olaechea se realizó en el marco de la importancia que le otorga el Perú a la construcción de consensos en el ámbito multilateral y en el mundo del trabajo.

Asimismo, se sustentó en la sólida formación y amplia experiencia pública y privada del candidato peruano, así como en consideración de sus propuestas de gestión de la Organización, que resumió en “Una vida digna en la Era Disruptiva”. Dicha candidatura obtuvo el respaldo de los principales gremios empresariales y sindicales del Perú.