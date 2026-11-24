Las acciones de Anthropic PBC cayeron brevemente por debajo de los US$ 83 de su oferta pública inicial (OPI) antes de la apertura del mercado, borrando las ganancias de los inversionistas que apostaron por el debut récord del laboratorio de inteligencia artificial.

Los títulos llegaron a caer 7.3%, a US$ 81.28 por acción, a las 8:55 a.m. del martes en Nueva York, en medio de un retroceso generalizado de los mercados bursátiles, que habían comenzado la semana con fuertes alzas. Los futuros del Nasdaq 100 llegaron a bajar 2.5%.

Las acciones de la compañía dirigida por Dario Amodei han mostrado volatilidad desde que comenzaron a cotizar la semana pasada. Superaron brevemente los US$ 115 en su debut del jueves, antes de caer durante dos sesiones consecutivas y finalmente perforar el precio de la OPI antes de la apertura del mercado.

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La caída del martes se produce un día después de que tanto el índice S&P 500 como el Nasdaq 100 registraran su mayor avance desde abril de 2025, luego de que Nvidia Corp. restituyera a Jensen Huang como director ejecutivo. La decisión provocó un alza de 31% en las acciones del fabricante de chips e impulsó un repunte generalizado de los títulos expuestos al sector de la IA.

Las acciones de Anthropic, sin embargo, fueron unas de las pocas vinculadas al sector que cayeron el lunes. Los títulos terminaron la jornada con una baja de 1.4%, a contramano del repunte general, mientras los inversionistas rotaban hacia otras acciones vinculadas con la IA. Los 30 integrantes del índice de semiconductores de Filadelfia avanzaron al menos 3%, y más de la mitad subió 14% o más.

Anthropic cae brevemente bajo los US$ 83 | Ese fue el precio de colocación de sus acciones la semana pasada

Algunos empleados de Anthropic y OpenAI creen que los modelos de IA aún no lanzados por ambas compañías se han vuelto demasiado potentes para ser difundidos de manera segura, informó Axios el martes, citando a personas que no identificó. Un portavoz de OpenAI dijo a Axios que la compañía adoptó nuevos requisitos de seguridad, mientras que un representante de Anthropic afirmó que la responsabilidad de la empresa comienza en el entrenamiento.

La preocupación por el ritmo del gasto en esta controvertida tecnología había sacudido a las acciones antes de la OPI de Anthropic, incluso mientras los banqueros trabajaban intensamente para elevar el monto recaudado en el debut del fabricante del chatbot Claude por encima del récord de SpaceX. La OPI de Anthropic registró una demanda varias veces superior a la oferta, con órdenes por más de US$ 500,000 millones, lo que se tradujo en US$ 119,500 millones para la compañía y sus siete cofundadores.

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La OPI de Anthropic dejó sin acciones a más de la mitad de los inversionistas institucionales que presentaron órdenes, y las asignaciones se concentraron fuertemente en inversionistas de EE.UU., informó Bloomberg News. Unas 1,200 instituciones presentaron órdenes, según personas familiarizadas con el asunto.

La rápida adopción de productos como Claude Code, el agente de programación de Anthropic para desarrolladores de software, y el ritmo anualizado de ingresos de la compañía, de US$ 81,000 millones a fines de octubre, constituyeron un poderoso argumento de venta. Eso ayudó a que los inversionistas pasaran por alto los compromisos de gasto de la empresa, que se acercan a US$ 901,000 millones hasta 2045.

Las acciones de SpaceX llegaron a subir 67% sobre el precio de su OPI antes de caer por debajo de ese nivel menos de cinco semanas después de su debut. Que las acciones de una compañía caigan por debajo de ese precio durante sus primeros meses de cotización supone un golpe para la narrativa que los banqueros construyeron cuidadosamente durante la promoción de la oferta. Algunas empresas recién cotizadas nunca recuperan el terreno perdido después de perforar ese importante nivel.

Anthropic y OpenAI enfrentan un creciente escrutinio público sobre la seguridad de la IA tras una serie de incidentes de alto perfil en los que agentes autónomos fueron utilizados para realizar ataques informáticos, mientras continúa el debate sobre si la tecnología plantea lo que Anthropic calificó en el documento de su OPI como “riesgos existenciales para la humanidad”. OpenAI presentó de manera confidencial la documentación para salir a bolsa, pero no planea hacerlo antes de 2027.