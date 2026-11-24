La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, señaló que se reunirá con su bancada este jueves 26 de noviembre para evaluar su posición frente a la moción de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, por las irregularidades en la organización de la misa que presidió el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

La parlamentaria señaló que su agrupación respalda la invitación al canciller para que explique lo ocurrido durante la ceremonia religiosa del pasado 16 de noviembre. No obstante, indicó que todavía no existe una decisión de bancada respecto a la interpelación.

Rocha indicó que el Espá debe explicar cómo se utilizaron los recursos públicos y por qué se contrató a determinadas empresas que, según sostuvo, no contaban con la experiencia necesaria.

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Sobre responsabilidad política del canciller

La legisladora diferenció las posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas de los funcionarios involucrados en las contrataciones de la responsabilidad política que podría recaer sobre el ministro de Relaciones Exteriores.

Asimismo, señaló que las explicaciones del canciller permitirán evaluar si corresponde respaldar la interpelación y detalló que la invitación contempla 11 preguntas, mientras que la moción de interpelación contiene 47.

Respecto al desempeño de Espá, Rocha sostuvo que el ministro debe mostrar mayor prudencia y discreción en sus intervenciones públicas, de acuerdo con las características del cargo que ocupa.

La diputada también saludó las disculpas ofrecidas por la presidenta Keiko Fujimori a los asistentes que no pudieron escuchar la homilía del papa León XIV y consideró que el canciller debería adoptar una actitud similar.



