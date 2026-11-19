La última misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas trajo más de un dolor de cabeza para los ciudadanos que tuvieron que soportar el calor y las deficiencias del evento, ya que, en algunos casos, no se escuchaba ni se podía ver al santo padre en las pantallas del recinto; por ello, en el Congreso se habla de interpelar al canciller Carlos Espá.

Desde el Congreso han enviado oficios al canciller Carlos Espá pidiendo explicaciones debido a los defectos pese al millonario presupuesto que se desembolsó para la ceremonia. Además, se cuestiona también una presunta pérdida de la investidura en este cargo diplomático.

Por ejemplo, la senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, cuestionó su ausencia en el reciente Pleno del Congreso.

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“¿Dónde está el canciller? Más allá de que se la pasa saltando y rompiéndose el cerebro cada que salta, disfrazado de Truquini, como no corresponde a la investidura de un canciller. El Perú siempre ha tenido honor y fama de una cancillería referencial. Hoy la han traído abajo con puro TikTok; se olvidó de la población y del cargo", expresó Alcorta.

En tanto, Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, resaltó que familiares de peruanos desaparecidos en Rusia han realizado un plantón frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir celeridad en la búsqueda de sus seres queridos, ante la denuncia de una posible red de trata de personas.

“Hemos cursado oficios al ministro Carlos Espá para obtener información, sin encontrar respuestas oportunas ni adecuadas”, escribió en X.

Edwin Espinoza, diputado de Buen Gobierno, requirió información sobre la organización de la misa en Las Palmas, ya que, aparte de las fallas técnicas, también se reportaron “aglomeraciones y cierres temporales de puertas”, que impidieron a fieles con entradas aseguradas, presenciar la liturgia del papa León XIV.

“No me ha convencido”, esgrimió el senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, a raíz de las explicaciones dadas por Carlos Espá tras lo ocurrido en la misa de Las Palmas.

“Es exagerada una interpelación”

El diputado de Fuerza Popular, Jaime Abensur, señaló que sería exagerado impulsar una interpelación contra el canciller Carlos Espá por los errores técnicos de la misa del papa León XIV.

“Me parece que es una exageración. Acá hay temas contractuales, hay temas evidentemente de incumplimiento que pueden suceder en cualquier escenario”, dijo a Canal N.

En esa línea también va el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien pidió no asumir una responsabilidad política sin que termine el proceso de investigación.

“El canciller no ha evadido ningún tipo de rendición de cuentas, ha dicho que va a iniciar un proceso de investigaciones y hay que esperar que estas culminen”, manifestó el titular del MTPE.