Desde la Cámara de Diputados del Congreso se presentó una moción para interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, a fin de que explique las razones de la transferencia de S/ 6 millones 624,555 destinados para remediar supuestos daños de la minera Aruntani SAC, en la cual trabajó. Dicho documento ya tiene la firma de 28 legisladores, más del 15% requerido.

El documento lleva la rúbrica de 28 diputados dispersos entre las bancadas Obras, Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú, y piden que aclare el transfondo de los S/ 6.6 millones, autorizado por la resolución ministerial 407-2026-MINEM-DM, que remedia suelos por actividad minera en Florencia-Tucari, Moquegua.

Los diputados recordaron que del 2019 hasta 2022, Guillermo Shinno ocupó el cargo de gerente general de Aruntani SAC —esta, dueña de Florencia—.

Congresistas piden información sobre transparencia y rendición de cuentas al ministro Guillermo Shinno. Foto: Julio Reaño

Y, en mayo del 2025, el actual ministro de Energía y Minas acudió a una audiencia pública ante el Tribunal Constitucional como representación y defensa de Aruntani contra el Minem.

De esa manera, los congresistas esperan que el ministro Shinno detalle la legalidad, transparencia e imparcialidad de la partida presupuestaria destinada a ANIN, y que permitieron cumplir con las obligaciones que correspondían a Aruntani SAC.

“Para asegurar que la intervención del Estado no implique desconocer las obligaciones que legalmente corresponden a los titulares de las actividades mineras”, indican en la moción.

La moción incluye un pliego de 54 preguntas que abarcan aspectos técnicos, jurídicos, financieros, ambientales, éticos y de integridad que deberán ser respondidos por el ministro Guillermo Shinno.

Más cuestionamientos

Otro punto cuestionado por los diputados es el viaje de funcionarios financiados por empresas privadas, dado que entre el 22 y el 30 de octubre de este año, la Cámara de Comercio Australia-Perú (APCCI) organizó un congreso internacional en Sídney.

A este espacio acudieron la viceministra Mayra Figueroa y Janie Díaz, su encargada de eventos. Se desembolsaron unos US$ 11,000 para el viaje a Australia, lo que genera interrogantes sobre la ética de los viajes oficiales.

Esta sería la segunda moción de interpelación que recae sobre el ministro Shinno, dado que en agosto de este año se le pidió que responda sobre el incremento de precios de combustible y desabastecimiento de diésel en algunas regiones.

¿Qué sigue ahora?

Al conseguirse más del 15% de las firmas del número legal de diputados, el pedido de interpelación será admitido en el orden del día de la Cámara Baja del Congreso.

Sin embargo, para que sea admitida la moción, se necesita el voto de por lo menos un tercio de los diputados hábiles. Dicha votación se da indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella que se dio cuenta de la moción.

El Pleno de la Cámara de Diputados acuerda el día y la hora para que los ministros contesten la interpelación.