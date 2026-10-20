La comisión también aprobó un pedido para que sus integrantes declaren posibles vínculos familiares, laborales o económicos con personas y organizaciones relacionadas con la actividad minera. Foto: Congreso.
La comisión también aprobó un pedido para que sus integrantes declaren posibles vínculos familiares, laborales o económicos con personas y organizaciones relacionadas con la actividad minera. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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La iniciativa, identificada como la Proposición Legislativa 00608-2026-2031-CD y presentada por el Poder Ejecutivo, plantea establecer un marco jurídico especial para autorizar, regular, supervisar y fiscalizar las actividades de pequeña minería y minería artesanal. También contempla medidas de trazabilidad y promoción para este sector.

Krklec sustentó su solicitud en los artículos 117 y 118 del Reglamento del Congreso, que establecen disposiciones para prevenir posibles conflictos de intereses y exigen transparentar los vínculos económicos personales o familiares cuando se debatan asuntos en los que estos puedan verse favorecidos.

El legislador precisó que mantener una relación con personas o entidades del sector no constituye, por sí mismo, una irregularidad. Señaló que el objetivo es garantizar la transparencia y evitar eventuales cuestionamientos ante la Comisión de Ética.

Viceministra expuso propuestas para la MAPE

Su exposición también abordó las medidas contra el crimen organizado en la actividad minera y el reconocimiento de los derechos ancestrales de quienes desarrollan estas actividades.

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