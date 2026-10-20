La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados acordó citar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para el martes 27 de octubre, a fin de que sustente el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

La iniciativa, identificada como la Proposición Legislativa 00608-2026-2031-CD y presentada por el Poder Ejecutivo, plantea establecer un marco jurídico especial para autorizar, regular, supervisar y fiscalizar las actividades de pequeña minería y minería artesanal. También contempla medidas de trazabilidad y promoción para este sector.

Durante la sesión, la comisión aprobó además un pedido del diputado de Renovación Popular, Frank Krklec, para que sus integrantes declaren si mantienen algún interés o vínculo familiar, laboral o de otra índole con personas, empresas u organizaciones relacionadas con la actividad minera artesanal y de pequeña escala.

Krklec sustentó su solicitud en los artículos 117 y 118 del Reglamento del Congreso, que establecen disposiciones para prevenir posibles conflictos de intereses y exigen transparentar los vínculos económicos personales o familiares cuando se debatan asuntos en los que estos puedan verse favorecidos.

El legislador precisó que mantener una relación con personas o entidades del sector no constituye, por sí mismo, una irregularidad. Señaló que el objetivo es garantizar la transparencia y evitar eventuales cuestionamientos ante la Comisión de Ética.

Viceministra expuso propuestas para la MAPE

La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, se presentó ante el grupo de trabajo para informar sobre las propuestas destinadas a establecer un nuevo marco legal para la pequeña minería y la minería artesanal.

Su exposición también abordó las medidas contra el crimen organizado en la actividad minera y el reconocimiento de los derechos ancestrales de quienes desarrollan estas actividades.