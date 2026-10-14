En relación con la empleabilidad según género, en julio de 2026, la participación femenina en el subsector minero alcanzó los 24,872 puestos de trabajo, equivalente al 8.5% del empleo total generado. Foto: Minem.
En relación con la empleabilidad según género, en julio de 2026, la participación femenina en el subsector minero alcanzó los 24,872 puestos de trabajo, equivalente al 8.5% del empleo total generado. Foto: Minem.
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Redacción Gestión
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El empleo directo generado por la actividad minera en el Perú alcanzó un nuevo hito histórico al registrar 293,742 puestos de trabajo durante el mes de julio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), este récord supera en un 0.9% al nivel registrado en junio y refleja un importante incremento del 9.8% frente a julio de 2025, periodo en el que se reportaron 267,581 trabajadores.

De acuerdo con el documento, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), el empleo promedio generado por el subsector minero a julio de 2026 alcanzó los 284,867 trabajadores, cifra que representó un incremento de 7.0% respecto al promedio anual registrado en el 2025.

En relación con la empleabilidad según género, en julio de 2026, la participación femenina en el subsector minero alcanzó los 24,872 puestos de trabajo, equivalente al 8.5% del empleo total generado. En tanto, la participación masculina ascendió a 268,870 trabajadores.

Respecto a la distribución del empleo minero a nivel departamental, Arequipa se mantuvo en la primera posición con 44,486 trabajadores; mientras que, en segundo lugar, se ubicó Moquegua, con 25,262 puestos de trabajo; seguido por La Libertad, con 24,583 trabajadores.

De esta manera, el desempeño de la actividad minera muestra su importancia estratégica para la economía peruana y su contribución a la generación de empleo, inversión y recursos que permiten fortalecer el desarrollo económico y social del país.

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