El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que su sector busca retomar la promoción de la inversión privada para la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas vía concesión.

Consultado sobre el tema por Gestión, el titular del Minem explicó que la promoción de ese tipo de inversiones lo harán en forma paralela a su objetivo de que la generación con energías renovables no convencionales (RER), como eólicas y solares, alcance una penetración del 20% hacia finales del presente quinquenio (cuando acabe el actual Gobierno).

Sin embargo, la autoridad reconoció que el incremento de la tecnología RER también genera inestabilidad en el sistema eléctrico, como sucedió con España y Chile que se quedaron sin energía más de un día, y que eso no puede pasar en el Perú.

“Debemos tener un mix de tecnologías. [...] la construcción de hidroeléctricas toma demasiado tiempo, pero hay que hacerlas. Por eso vamos a relanzar un paquete de licitaciones para poder atraer inversiones en este ámbito”, aseveró durante la inauguración de la 2ª Expo del Sector Eléctrico PECIER-FISE 2026.

En tal sentido, adelantó que en las licitaciones que se convoquen, a través de ProInversión, a quienes decidan invertir en esa tecnología se les va a dar concesiones de largo plazo, de 10, 15 o 20 años, con una tarifa determinada que será respetada, lo que se convertirá en un incentivo.

De esa forma, avizoró, al cabo del séptimo u octavo año -lapso de tiempo que tomaría una construcción-, y entren en operación, el país podrá tener un sistema eléctrico más estable. En cualquier caso, remarcó que el objetivo de su sector es dejar esos procesos en marcha.

Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. (Foto: Minem)

Reglamentos antes de diciembre

Durante sus declaraciones, Shinno también anunció que el Poder Ejecutivo trabaja en la aprobación de los reglamentos pendientes vinculados al funcionamiento del mercado eléctrico, entre ellos el reglamento de licitaciones y el correspondiente a los servicios complementarios. “No más allá de diciembre deben salir todos”, aseguró el ministro.

En el caso del reglamento de licitaciones, regula los concursos para la compra de electricidad que convoquen las empresas distribuidoras eléctricas, y donde el objetivo es incorporar la oferta de las tecnologías renovables no convencionales (RER) en el mercado regulado.

En cuanto al reglamento de servicios complementarios, apunta fundamentalmente a incorporar las tecnologías BESS, que comprenden sistemas especiales de baterías a ser usadas por las plantas eólicas o solares, a fin de darles estabilidad a su suministro de energía.

La aprobación de estas disposiciones, según indicó el ministro, forma parte de la agenda regulatoria del sector y resulta relevante para establecer las condiciones bajo las cuales se desarrollarán nuevas inversiones en generación eléctrica.

En esa línea, destacó la importancia de promover tanto nuevas centrales hidroeléctricas como también generación térmica a gas natural, que contribuya a respaldar la continuidad del suministro.

Nuevas reservas de gas

El ministro también advirtió que el desarrollo de nuevas centrales térmicas dependerá de la identificación de reservas adicionales de gas natural. Según explicó, las reservas actuales de Camisea tendrían un horizonte aproximado de entre 10 y 13 años, situación que podría limitar el ingreso de nuevos inversionistas al sector de generación térmica.

Frente a este escenario, señaló que el Poder Ejecutivo buscará trabajar con el Ministerio del Ambiente (Minam) para evaluar las condiciones que permitan hacer viables nuevas reservas.

Asimismo, reconoció que la estabilidad regulatoria y los mecanismos de fijación tarifaria forman parte de las preocupaciones de las empresas interesadas en invertir en gas natural.

Por ello, indicó que la agenda del Minem contempla evaluar mejoras al marco regulatorio que permitan incentivar nuevas inversiones sin que ello implique necesariamente incrementos en las tarifas. Estos anuncios se realizaron en el marco de la Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER-FISE 2026.