La modernización de la infraestructura energética es uno de los frentes de desarrollo de la Empresa de Electricidad del Perú (Electroperú), que busca fortalecer la confiabilidad operativa de sus instalaciones. En esa línea, la compañía amplía su trabajo conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), mediante una cooperación que comprende siete convenios y moviliza inversiones superiores a los US$ 200 millones. ¿Qué contempla el nuevo acuerdo y qué trabajos se realizarán en una de las principales centrales hidroeléctricas?

La alianza tiene como uno de sus ejes a la operación del Complejo Hidroeléctrico del Mantaro, responsable de cerca del 13% de la generación eléctrica nacional. Como parte de esta cooperación, ambas entidades suscribieron un nuevo convenio para preparar y gestionar el proceso de selección internacional de la Inspección Subacuática 2027 del túnel de aducción de la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo .

La intervención busca contribuir a la continuidad y seguridad operativa de esta infraestructura mediante una evaluación de su estado estructural, geológico e hidráulico.

Además, contempla actualizar su modelo digital tridimensional (BIM), herramienta que permitirá fortalecer la gestión, el mantenimiento y la planificación del activo durante su vida útil.

La cooperación entre Electroperú y UNOPS contempla una contratación internacional de aproximadamente seis meses y transferencia de conocimientos en gestión de proyectos, contratos y modelado BIM. Foto: Andina.

Contratación internacional tomará seis meses

Para llevar adelante la contratación internacional para la referida intervención, UNOPS acompañará a Electroperú en la revisión de los términos de referencia, el estudio de mercado y la preparación de los documentos de licitación. También gestionará el proceso de selección internacional, que incluye la evaluación de ofertas y la adjudicación.

La contratación se realizaría en un plazo aproximado de seis meses . La convocatoria tendrá difusión nacional e internacional y se publicará, entre otros canales, en el Portal Mundial para los Proveedores de las Naciones Unidas (UNGM).

El procedimiento se desarrollará a través de la plataforma electrónica de contrataciones de UNOPS y estará sujeto a mecanismos internacionales de revisión y control de calidad, con el objetivo de promover una selección competitiva y transparente.

Anddy Rodríguez, gerente general de Electroperú, señaló que la modernización del equipamiento y de la infraestructura estratégica del complejo hidroeléctrico del Mantaro es una prioridad para asegurar la sostenibilidad operativa de sus activos.

En ese sentido, destacó que el trabajo conjunto con UNOPS permitirá promover la participación de empresas altamente calificadas en proyectos vinculados con la continuidad y la seguridad energética del país.

El Complejo Hidroeléctrico del Mantaro será uno de los ejes de la alianza entre Electroperú y la UNOPS, con una inspección subacuática del túnel de aducción prevista para 2027. Foto: Andina.

Antecedentes y transferencia de conocimientos

El nuevo convenio se suma a la cooperación que ambas instituciones mantienen desde años anteriores. En 2021, UNOPS gestionó el proceso de licitación para la inspección subacuática del túnel de aducción de la misma central, una experiencia que servirá como antecedente técnico, logístico y procedimental para la próxima intervención.

Además de la contratación, el acuerdo contempla acciones para fortalecer las capacidades de Electroperú y facilitar la transferencia de conocimientos especializados. Entre los temas que podrán abordarse en los talleres, figuran la gestión de proyectos y contratos de infraestructura energética, las metodologías FIDIC y NEC, las oficinas de gestión de proyectos (PMO), el modelado BIM y la gestión de riesgos.

Nicholas Gardner, director de la Oficina Andina de UNOPS, sostuvo que la cooperación busca que las inversiones públicas se traduzcan en resultados concretos y sostenibles, al tiempo que contribuye a fortalecer las capacidades nacionales mediante buenas prácticas internacionales.

La alianza entre Electroperú y UNOPS apunta así a continuar con la modernización del complejo hidroeléctrico del Mantaro, una infraestructura estratégica para el suministro eléctrico nacional. La cooperación busca fortalecer su gestión y confiabilidad operativa, con impacto en la seguridad energética del país y en el servicio que reciben más de 4.1 millones de personas.