La expansión de la inteligencia artificial y los servicios digitales impulsa este mercado, que podría más que duplicar su valor hacia 2030. Sin embargo, al menos diez empresas aguardan mayor capacidad eléctrica para desarrollar nuevos proyectos.

La falta de infraestructura eléctrica amenaza con frenar las inversiones en centros de datos en México, un mercado que podría recibir más de US$18,000 millones entre 2025 y 2030, en medio de la creciente demanda de servicios digitales e inteligencia artificial (IA).

La Asociación Mexicana de Data Centers (Mexdc) estimó que el país podría incorporar 1,516 megavatios de capacidad adicional durante ese periodo. No obstante, la disponibilidad de energía se ha convertido en un obstáculo para concretar nuevos proyectos, según advirtió la consultora EY

Al menos diez empresas esperan una mayor capacidad eléctrica para desarrollar sus inversiones en el país, algunas de ellas con requerimientos superiores a los 200 megavatios, señaló la directora ejecutiva de la Mexdc, Adriana Rivera.

En mercado que podría duplicar su tamaño

El mercado mexicano de centros de datos, valorado en US$1,060 millones en 2024, podría alcanzar los US$2,270 millones en 2030, más del doble de su tamaño inicial, según las estimaciones recogidas por EY en un informe sobre los sectores inmobiliario, hotelero y de la construcción en Latinoamérica.

Estas instalaciones permiten almacenar y procesar información, operar servicios en la nube y ejecutar modelos de IA. Por ello, necesitan un suministro eléctrico suficiente, estable y continuo para funcionar sin interrupciones.

“En los centros de datos, el factor decisivo es la capacidad de ofrecer energía suficiente, estable y continua”, indicó Alonso Díaz Barriga, socio de Impuestos Internacionales y Transacciones de EY México.

Querétaro concentra los proyectos

Uno de los principales desafíos para el desarrollo de esta industria es ampliar no solo la generación eléctrica, sino también las redes de transmisión y distribución que permiten llevar la energía hasta las zonas donde se construirán las instalaciones.

Querétaro, ubicado en el centro de México, concentra buena parte de la actividad del sector. También destacan Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por su conectividad, actividad industrial y disponibilidad de talento tecnológico.

En septiembre de 2025, el Gobierno mexicano anunció una inversión de US$4,800 millones de la empresa estadounidense CloudHQ para construir seis centros de datos en Querétaro. El proyecto contempla una demanda eléctrica de hasta 900 MW.

Energía y regulación, factores clave

Para EY, el fortalecimiento de las redes eléctricas, la existencia de reglas claras y la disponibilidad de personal especializado serán determinantes para aprovechar el crecimiento de esta industria.

La cercanía con Estados Unidos, la relocalización de las cadenas productivas y la expansión del mercado digital representan oportunidades para atraer capitales.

No obstante, la materialización de esas inversiones dependerá de que México resuelva los obstáculos relacionados con el suministro energético y el marco regulatorio.

Elaborado con información de EFE.