México nombra a nueva embajadora en Perú tras restablecer relaciones diplomáticas. (@GEC)
México nombra a nueva embajadora en Perú tras restablecer relaciones diplomáticas. (@GEC)
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Redacción Gestión
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, tras casi un año de ruptura diplomática.

como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Perú, para su ratificación.

El nombramiento se produce después de que ambos países anunciaran el pasado 7 de agosto el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en noviembre de 2025 por la decisión mexicana de conceder asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Lydia Antonio de la Garza es una diplomática miembro del Servicio Exterior Mexicano y actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), organismo de la Cancillería.

La funcionaria cuenta con más de 25 años de trayectoria en el servicio público, durante los cuales ha ocupado distintos cargos en la SRE y en la Secretaría de Economía.

Como se recuerda, la crisis bilateral se inició en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, cuyo encarcelamiento fue cuestionado por el Gobierno mexicano, en ese entonces liderado por Manuel Antonio López Obrador. .

Las tensiones se agravaron con el asilo concedido por México a Chávez, quien permaneció en la residencia diplomática mexicana en Lima hasta que el Gobierno de la actual mandataria Keiko Fujimori le otorgó un salvoconducto para viajar a territorio mexicano.

aunque Sheinbaum mantuvo su postura crítica sobre la destitución de Castillo.

En su comunicado, la Cancillería mexicana reiteró su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales con Perú y promover la integración latinoamericana.

Elaborado con información de EFE.

La Cancillería mexicana reiteró, a través de un comunicado, su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales con Perú y promover la integración latinoamericana. (Foto: Embajada de México / Facebook)
La Cancillería mexicana reiteró, a través de un comunicado, su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales con Perú y promover la integración latinoamericana. (Foto: Embajada de México / Facebook)

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