México continúa con sus actividades turísticas, pues representa un 8% de sus ingresos económicos. En la foto, el emblemático balneario de Cancún, en Quintana Roo. EFE/Alonso Cupul
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Agencia Bloomberg
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México busca la manera de reactivar el crecimiento en sus destinos de playa, que alguna vez estuvieron en auge y donde las visitas de turistas de alto poder adquisitivo se han desacelerado, otra señal preocupante para una economía que atraviesa dificultades.

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