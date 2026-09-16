El subsector Comunicaciones busca acelerar inversiones y ampliar la cobertura. (Foto: Andina)
El subsector Comunicaciones busca acelerar inversiones y ampliar la cobertura. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Así lo precisó Dalia Suárez, viceministra de Comunicaciones, durante la última sesión de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados.

Gobernanza sectorial

La viceministra estructuró la estrategia del subsector en cuatro prioridades. La primera es la promoción de la inversión y modernización, enfocada en simplificar el marco regulatorio para incentivar la inversión privada y extender el acceso a Internet y redes móviles en zonas rurales o alejadas.

La segunda es el fortalecimiento de la supervisión estatal para incorporar nuevas tecnologías como redes satelitales.

Y, finalmente, una pieza clave es la gobernanza sectorial: crear espacios de coordinación con actores para incorporar conocimiento técnico en la formulación de políticas públicas.

MTC diseña un nuevo marco normativo sobre cómo deben ser las conexiones de banda ancha en el país. (Cortesía MTC)
MTC diseña un nuevo marco normativo sobre cómo deben ser las conexiones de banda ancha en el país. (Cortesía MTC)

5G y 911 en el foco

Asimismo, Suárez enumeró medidas a corto plazo. Para empezar, es urgente destrabar los procesos de renovación de concesiones pendientes y aprobar la reglamentación sobre gestión ambiental.

Se refirió también al mecanismo de canon por cobertura: destinar una inversión superior a los S/ 1,000 millones mediante este esquema para conectar localidades alejadas en regiones como Loreto y Madre de Dios.

En esta lista también está el freno a llamadas spam y extorsivas. Recordó que, recientemente, se esbleció un marco normativo para asignar el prefijo 500 para identificar llamadas comerciales o publicitarias. Resaltó que habría seis meses de adecuación. También promovería el empadronamiento de usuarios y la trazabilidad de llamadas ilícitas.

En cuanto a las medidas a mediano plazo, puso énfasis en inaugurar a fin de año el centro de datos que unificará la atención de emergencias de la Policía (105), Bomberos (116), SAMU (106) y la Línea 100 en un solo número (911).

Durante la exposición, el titular del MTC Rafael Rey intervino para remarcar la importancia del proyecto. Señaló que era necesario corregir la dispersión que existe en el país al contar con hasta 16 números de emergencia.

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