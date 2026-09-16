En Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya tiene trazada su hoja de ruta en conectividad: cuatro prioridades que buscan mover simultáneamente la inversión y la estrategia.

Así lo precisó Dalia Suárez, viceministra de Comunicaciones, durante la última sesión de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados.

Gobernanza sectorial

La viceministra estructuró la estrategia del subsector en cuatro prioridades. La primera es la promoción de la inversión y modernización, enfocada en simplificar el marco regulatorio para incentivar la inversión privada y extender el acceso a Internet y redes móviles en zonas rurales o alejadas.

La segunda es el fortalecimiento de la supervisión estatal para incorporar nuevas tecnologías como redes satelitales. La tercera es la revalorización de la Red Dorsal, que va de la mano con establecer un nuevo modelo de administración para aprovechar la Red Nacional de Fibra Óptica y las redes regionales que, actualmente, se encuentran subutilizadas.

Y, finalmente, una pieza clave es la gobernanza sectorial: crear espacios de coordinación con actores para incorporar conocimiento técnico en la formulación de políticas públicas.

MTC diseña un nuevo marco normativo sobre cómo deben ser las conexiones de banda ancha en el país. (Cortesía MTC)

5G y 911 en el foco

Asimismo, Suárez enumeró medidas a corto plazo. Para empezar, es urgente destrabar los procesos de renovación de concesiones pendientes y aprobar la reglamentación sobre gestión ambiental.

Se refirió también al mecanismo de canon por cobertura: destinar una inversión superior a los S/ 1,000 millones mediante este esquema para conectar localidades alejadas en regiones como Loreto y Madre de Dios.

En esta lista también está el freno a llamadas spam y extorsivas. Recordó que, recientemente, se esbleció un marco normativo para asignar el prefijo 500 para identificar llamadas comerciales o publicitarias. Resaltó que habría seis meses de adecuación. También promovería el empadronamiento de usuarios y la trazabilidad de llamadas ilícitas.

Sobre el despliegue de la red regional y del 4G/5G, indicó que se llevaría cobertura, por primera vez, a Pasco y Huánuco, elevaría velocidades en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco, y extendería la cobertura 4G a 599 centros poblados.

En cuanto a las medidas a mediano plazo, puso énfasis en inaugurar a fin de año el centro de datos que unificará la atención de emergencias de la Policía (105), Bomberos (116), SAMU (106) y la Línea 100 en un solo número (911).

Durante la exposición, el titular del MTC Rafael Rey intervino para remarcar la importancia del proyecto. Señaló que era necesario corregir la dispersión que existe en el país al contar con hasta 16 números de emergencia.