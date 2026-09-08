El ministro de Transportes, Rafael Rey, afirmó que el Gobierno adopta medidas preventivas ante un posible Fenómeno El Niño y señaló que los puentes modulares enviados a distintas regiones permitirán atender con rapidez las emergencias que afecten las carreteras.

Durante una visita al lugar de almacenamiento de estas estructuras, Rey explicó que su traslado requiere una importante operación logística por el peso de las piezas. Precisó que cada puente puede necesitar hasta ocho camiones para ser movilizado.

“Estamos realmente preocupados y haciendo la prevención posible en el tema de puentes y las carreteras en todo el país, pero especialmente en la costa, que es la que más sufre en los fenómenos de El Niño”, señaló el ministro en declaraciones a la prensa.

El ministro señaló que gran parte de los puentes adquiridos recientemente proviene de fabricantes chinos, debido a que tienen menores costos. Las estructuras se almacenan desmontadas para armarlas cuando ocurra una emergencia.

Asimismo, explicó que los puentes están formados por módulos que permiten ajustar su tamaño según el lugar de instalación. Además, estos pueden construirse con longitudes de 12, 15 o hasta cerca de 70 metros.

Por otro lado, Rey sostuvo que el sector Transportes está listo para intervenir ante daños en la infraestructura vial y reconoció que hay estimaciones sobre las carreteras que podrían afectarse, aunque no precisó una cifra.