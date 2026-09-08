Durante una visita al lugar de almacenamiento de puentes modulares, Rey explicó que su traslado requiere una importante operación logística. Foto: Captura Canal N.
Durante una visita al lugar de almacenamiento de puentes modulares, Rey explicó que su traslado requiere una importante operación logística. Foto: Captura Canal N.
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Redacción Gestión
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permitirán atender con rapidez las emergencias que afecten las carreteras.

Durante una visita al lugar de almacenamiento de estas estructuras,

“Estamos realmente preocupados y haciendo la prevención posible en el tema de puentes y las carreteras en todo el país, pero especialmente en la costa, que es la que más sufre en los fenómenos de El Niño”, señaló el ministro en declaraciones a la prensa.

Las estructuras se almacenan desmontadas para armarlas cuando ocurra una emergencia.

Asimismo, explicó que los puentes están formados por módulos que permiten ajustar su tamaño según el lugar de instalación. Además, estos pueden construirse con longitudes de 12, 15 o hasta cerca de 70 metros.

Por otro lado, Rey sostuvo que el sector Transportes está listo para intervenir ante daños en la infraestructura vial y reconoció que hay estimaciones sobre las carreteras que podrían afectarse, aunque no precisó una cifra.

Rey sostuvo que el sector Transportes está listo para intervenir ante daños en la infraestructura vial. (FOTO: Lino Chipana/GEC)
Rey sostuvo que el sector Transportes está listo para intervenir ante daños en la infraestructura vial. (FOTO: Lino Chipana/GEC)

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