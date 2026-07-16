Vuelos. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó el potencial comercial, turístico y operativo de cuatro rutas piloto desarrolladas a partir de estudios técnicos elaborados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Estas propuestas buscan descentralizar la conectividad aérea del país, promover conexiones directas entre regiones y países vecinos, y generar nuevas alternativas para el transporte de pasajeros y carga.

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La presentación se realizó durante la Primera Vitrina de Impulso a la Conectividad Aérea, el primer espacio institucional especializado diseñado para vincular la oferta regional con la demanda del mercado aeronáutico.

Como parte de la jornada, la DGAC presentó el análisis técnico de las cuatro rutas piloto, elaborado a partir de estudios de demanda, evaluación operativa y análisis de mercado.

Asimismo, se dieron a conocer los beneficios del Kit de Impulso a la Conectividad Aérea, entre ellos los incentivos aeroportuarios ofrecidos por Aeropuertos del Perú (ADP), como descuentos en las tarifas de aterrizaje y despegue para nuevas operaciones, así como facilidades para el uso de espacios publicitarios dentro de los terminales.

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De igual manera, Promperú presentó acciones de promoción turística para generar demanda mediante campañas de difusión, acciones comerciales y actividades de posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Como parte de esta estrategia, la DGAC continúa fortaleciendo el mecanismo de Fast Track mediante la optimización de sus procesos y el acompañamiento técnico a los operadores aéreos. C

La información técnica presentada evidencia oportunidades concretas para desarrollar rutas que atiendan la demanda existente, reduzcan los tiempos de viaje y fortalezcan la integración económica y turística entre regiones y con los países vecinos.

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