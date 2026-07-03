El Centro Meteorológico Nacional emitió a las 06.00 hora local (22.00 GMT del jueves) una alerta azul por tifón y prevé que Maysak toque tierra. (Foto: EFE)
El Centro Meteorológico Nacional emitió a las 06.00 hora local (22.00 GMT del jueves) una alerta azul por tifón y prevé que Maysak toque tierra. (Foto: EFE)
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Agencia EFE
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El tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que tocará tierra este año en China, obligó este viernes a suspender vuelos, trenes y ferris en la isla meridional isleña de Hainan y elevó las alertas marítimas en la vecina provincia de Cantón, informaron medios estatales.

El organismo pronostica que el ciclón impacte de nuevo en la noche local del sábado en la zona próxima a la frontera entre Guangxi y el norte de Vietnam, tras lo cual perderá fuerza de forma gradual, según la agencia estatal Xinhua.

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Centenares de transportes suspendidos

El aeropuerto internacional de Sanya anunció la suspensión de despegues y aterrizajes a partir de la tarde local, después de haber cancelado el mediodía hora local 92 vuelos.

Varias localidades de Hainan, entre ellas Sanya, Qionghai o Wanning y Lingshui, suspendieron clases en guarderías, centros de enseñanza o instituciones de formación ante el avance del temporal.

El transporte de pasajeros y vehículos por ese estrecho, que separa Hainan de la China continental, quedó suspendido desde la madrugada del viernes y podría tardar uno o dos días en reanudarse, según la evolución meteorológica.

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Tifón Maysak
Tifón Maysak

Se esperan lluvias torrenciales

En Cantón, las autoridades marítimas activaron respuestas de emergencia por ciclón tropical y suspendieron 55 rutas de pasajeros y 101 embarcaciones, además de evacuar a 1,772 trabajadores de 35 plataformas eólicas marinas al oeste de Huizhou.

La ciudad costera de Zhanjiang elevó su nivel de respuesta de emergencia por ciclón tropical y reforzó los controles sobre embarcaciones de obras, buques de mercancías peligrosas y barcos vinculados a parques eólicos.

China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, con víctimas, evacuaciones y alertas por desastres geológicos, a las que ahora se suma el inicio de la fase activa de tifones en sus mares próximos.

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