Militares y especialistas estadounidenses han estado colaborando para la reapertura del aeropuerto con el fin de facilitar la entrega de suministros y equipos. (Foto: Difusión)
Militares y especialistas estadounidenses han estado colaborando para la reapertura del aeropuerto con el fin de facilitar la entrega de suministros y equipos. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia AFP
Agencia AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que el aeropuerto internacional que sirve a Caracas, dañado por los recientes terremotos del mes pasado, reabrirá “a la brevedad”.

El aeropuerto ha estado parcialmente abierto para vuelos humanitarios.

LEA TAMBIÉN: Equipo USAR de los bomberos regresó al Perú tras culminar misión de rescate en Venezuela
Aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía, Venezuela. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía, Venezuela. (Miguel Gutiérrez / EFE)

“Instruí la activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela que tiene este aeropuerto”, dijo Rodríguez en un mensaje en su cuenta de Telegram tras inspeccionar el lugar.

Rodríguez informó el sábado que está “en contacto” con algunos países que “van a ayudar a la recuperación” del aeropuerto, sin dar mayores detalles.

Militares y especialistas estadounidenses han estado colaborando para la reapertura del aeropuerto con el fin de facilitar la entrega de suministros y equipos.

TE PUEDE INTERESAR

Terremoto en Venezuela: sube a 3,342 la cifra de fallecidos, según balance
Equipo USAR de los bomberos regresó al Perú tras culminar misión de rescate en Venezuela
Terremoto en Venezuela: cifra de fallecidos asciende a 2,645 tras el doble sismo
Cancillería mantiene asistencia a peruanos en Venezuela tras terremotos y coordina evacuaciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.