Los integrantes del equipo USAR Perú del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron la noche del viernes al país tras concluir su misión de asistencia humanitaria en Venezuela, donde participaron en las labores de búsqueda y rescate luego de los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio.

La delegación peruana, integrada por 44 bomberos especialistas y la perrita rescatista Kaira, trabajó durante casi una semana en las zonas más afectadas, entre ellas el estado de La Guaira, realizando operaciones de búsqueda de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

La brigada peruana permaneció una semana en las zonas afectadas y logró rescatar con vida a una mujer de 60 años que permanecía bajo los escombros. Foto: Mininter.

Durante la misión, el equipo peruano logró rescatar con vida a una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante casi tres días bajo los escombros, una de las acciones más destacadas de la operación desplegada en territorio venezolano.

Tras su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Juan Carlos Morales Carpio, destacó el compromiso y el desempeño profesional de la brigada durante la emergencia.

Ministro del Interior destacó labor de la brigada

En la ceremonia de bienvenida también participó el ministro del Interior, José Zapata, quien resaltó el profesionalismo y la vocación de servicio de los rescatistas. “Cuando se trata de salvar vidas, no existen fronteras”, señaló.

Asimismo, el titular del Mininter entregó un reconocimiento a la perrita rescatista Kaira por su destacada participación en las labores de búsqueda y rescate.

El ministro José Zapata otorgó un reconocimiento especial a Kaira por su destacada participación en las labores de búsqueda. Foto: Mininter.

El Grupo USAR Perú está conformado por personal especializado en la localización, extracción y estabilización de personas atrapadas en estructuras colapsadas y otros escenarios ocasionados por desastres naturales o tecnológicos.

Como parte del apoyo del Estado peruano a la emergencia, el Gobierno también envió 14 toneladas de ayuda humanitaria para contribuir con la atención de las familias afectadas por los sismos en Venezuela.