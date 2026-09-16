Scooters, bicimotos y motocicletas eléctricas son cada vez más comunes en las calles. Sin embargo, que un vehículo sea vendido o identificado comercialmente como “scooter” no significa que esté exento de cumplir con determinados requisitos para circular.

La diferencia está en sus características técnicas y en la categoría que le corresponde. De ello depende si debe contar con placa de rodaje, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), licencia de conducir y Tarjeta de Identificación Vehicular.

En el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, que se desarrolla del 16 al 22 de septiembre, Jorge Shimizu, subgerente técnico de SOAT de La Positiva Seguros, explica que esta es una de las principales dudas entre los usuarios de estos vehículos.

“Muchas personas asumen que, por llamarse scooter, el vehículo no necesita documentos. Sin embargo, lo que determina sus obligaciones es su clasificación y sus especificaciones técnicas”, señala.

¿Cuándo un scooter no necesita placa ni SOAT?

De acuerdo con la normativa para Vehículos de Movilidad Personal, una unidad no requiere placa de rodaje, SOAT ni licencia de conducir cuando cumple con determinadas características:

Cuenta con motor eléctrico.

Está diseñada para transportar a una sola persona.

Tiene una velocidad máxima de fabricación de 25 km/h.

Si el vehículo reúne estas condiciones, se encuentra dentro de la categoría de Vehículos de Movilidad Personal y no está sujeto a los mismos requisitos que una motocicleta.

Las bicimotos deben contar con placa, SOAT, licencia de conducir y Tarjeta de Identificación Vehicular para circular. Foto: Andina.

¿Cuándo sí debe tener estos documentos?

La situación cambia cuando, por sus características técnicas, la unidad corresponde a una bicimoto, motocicleta o trimoto.

En estos casos, debe contar con:

Placa de rodaje.

SOAT.

Licencia de conducir.

Tarjeta de Identificación Vehicular.

Estas obligaciones se aplican independientemente de que el vehículo funcione con electricidad o combustible. Tampoco cambia su clasificación el hecho de que haya sido comercializado bajo la denominación de “scooter”.

Por ello, antes de adquirir o utilizar uno de estos vehículos, es importante revisar su ficha técnica y determinar a qué categoría pertenece. Si la unidad ya cuenta con placa, sus datos pueden ser consultados a través de la plataforma de Consulta Vehicular de Sunarp.

¿Qué cubre el SOAT?

Además de ser obligatorio para determinadas categorías de vehículos, el SOAT tiene como finalidad brindar protección a las personas afectadas en un accidente de tránsito.

Su cobertura contempla la atención médica y las indemnizaciones establecidas por ley en casos de incapacidad, invalidez o fallecimiento. Además, la atención no depende de determinar quién tuvo la responsabilidad del accidente.

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“Ante un accidente, el SOAT protege a las personas afectadas, sean conductores, pasajeros o peatones, sin importar quién ocasionó el hecho”, precisa Shimizu.

Así, antes de circular con un scooter, bicimoto o vehículo eléctrico, revisar sus especificaciones permite conocer qué documentos son exigibles en cada caso y evitar confusiones sobre las condiciones necesarias para transitar.