La serie 500 tendrá el formato 500 XXX XXX, es decir, serán números de nueve dígitos que comenzarán con 500. Foto: difusión / referencial
La serie 500 tendrá el formato 500 XXX XXX, es decir, serán números de nueve dígitos que comenzarán con 500. Foto: difusión / referencial
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó una norma que fija la serie 500 para

A través de las normas legales, se emitió el DS 018-2026-MTC para que los usuarios puedan reconocer cuándo una llamada o SMS proviene de un ofertante.

Detalles detrás del código 500

Según el MTC, los operadores tendrán 180 días (6 meses) para adecuarse a estas reglas.

Tal como adelantó Gestión, esta ; es decir, se compondrá de nueve dígitos que comenzarán con 500.

Su uso será exclusivo para originar llamadas y mensajes de texto con fines comerciales y/o publicitarios.

La norma establece que el número desde el que se realiza el contacto tendrá que ser visible de manera íntegra para el usuario.

Llamadas spam comerciales deberán llevar el prefijo 500 según nueva norma. Operadoras tienen 6 meses para adecuarse. Foto: Andina
Llamadas spam comerciales deberán llevar el prefijo 500 según nueva norma. Operadoras tienen 6 meses para adecuarse. Foto: Andina

Esto deberán hacer las empresas operadoras

Además, deberán solicitar al MTC la asignación de los números de la serie 500 y reportarlos periódicamente para conocer su utilización.

En caso de que deseen más lotes adicionales de numeración, tendrán que demostrar que emplean al menos el 70% de los números que les fueron asignados; y también utilizar como mínimo el 70% de un bloque antes de utilizar números de otro.

Los que no sean empleados durante 12 meses desde la última asignación podrán ser revertidos al MTC.

Multas

Se identificarán como infracciones muy graves, entre otras conductas, utilizar nuevos bloques sin haber empleado previamente al menos el 70% del bloque anterior, realizar llamadas o SMS comerciales sin garantizar su identificación, enrutamiento o trazabilidad, y efectuar estas comunicaciones sin que el número de la serie 500 sea visible completamente para el usuario.

El MTC concluye que , que estará a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones.

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