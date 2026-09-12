El diésel en el Perú, el combustible más consumido en el país, registró un precio de US$ 7.4 por galón. Con ello, se alcanzó el mayor precio respecto a otros países de Latinoamérica.
Según Global Petrol Prices, al 7 de septiembre, debajo de nuestra economía, están, por ejemplo, México, Guatemala, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Chile, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia. El precio del diésel en estos países va desde casi US$ 3 a US$ 6.
¿Por qué la diferencia?
Según indicó Álvaro Ríos Roca, socio director de Gas Energy Latin America (GELA), a Gestión, la razón del incremento en los precios de los combustibles en el mundo, y particularmente el del diésel, obedece a diversos factores más allá del bloqueo al tránsito de petróleo por el Estrecho de Ormuz.
Por ejemplo, se suma que, anotó, algunas refinerías en Asia no están operando y que Ucrania ha atacado refinerías en Rusia, lo que ha llevado a que las plantas que quedan estarían especulando con el precio, elevando su margen de refinación a cerca de US$ 100 por barril, desde los US$ 30 por barril en meses atrás.
En el caso del Perú, además de ser un país importador de esos productos, se suma la carga tributaria que los grava, reconoció Ríos, como el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto al Rodaje.
Al respecto, según refirió Erick García Portugal, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), mientras los combustibles en el Perú tienen una carga tributaria entre el 21% y 22%, en otros países de la región está entre el 15% y 18%.
Amazonía teme desabastecimiento
Otro tema que no puede dejarse pasar es lo que sucede en la selva. La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto emitió un comunicado días atrás en el que expresa preocupación por la ausencia de medidas concretas que garanticen el abastecimiento de combustibles en la Amazonía, ante la proximidad del periodo de vaciante de los ríos, que es su principal vía de suministro de esos productos.
El gremio reclama que falta una definición clara y oportuna sobre el tratamiento tributario aplicable a las importaciones de combustibles destinadas a las regiones amazónicas, lo que limita nuevas inversiones privadas y el desarrollo de alternativas de suministro.
Ante ello, el presidente de Perucámaras, Óscar Zapata, exhortó al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, a que adopte medidas inmediatas que otorguen seguridad jurídica, eliminen barreras burocráticas y promuevan la competencia y participación privada en la diversificación de las fuentes de abastecimiento de derivados en la zona de selva.
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Para Álvaro Ríos, el Gobierno peruano podría hacer revisión de la carga impositiva que aplica a los combustibles, sobre todo al diésel, a fin de reducirlos temporalmente, tal como están haciendo Estados Unidos y países de Europa, con el fin de no afectar su productividad.
García Portugal, por su lado, consideró que la alternativa es que el Estado peruano apunte a reforzar la diversificación de la matriz energética, impulsando las inversiones en exploración en hidrocarburos, pero a la vez promoviendo un mayor consumo de gas natural, y apostar por la electromovilidad, para reducir la dependencia de las importaciones de carburantes.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.