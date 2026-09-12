Alzas en precios de combustibles se dieron sobre todo en plantas del interior del país (Foto: Jorge Cerdán)
Alzas en precios de combustibles se dieron sobre todo en plantas del interior del país (Foto: Jorge Cerdán)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

El diésel en el Perú, el combustible más consumido en el país, registró un precio de US$ 7.4 por galón. Con ello, se alcanzó el mayor precio respecto a otros países de Latinoamérica.

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