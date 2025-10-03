Toda esta nueva regulación que se alista respecto a las llamadas spam se da en el marco de la implementación de la ley Nº 32323, ley que regula las llamadas publicitarias, la cual se promulgó en mayo del 2025 | Foto: Freepik
Toda esta nueva regulación que se alista respecto a las llamadas spam se da en el marco de la implementación de la ley Nº 32323, ley que regula las llamadas publicitarias, la cual se promulgó en mayo del 2025 | Foto: Freepik
Únete a nuestro canal
Newsletter General
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Próximamente, las personas al recibir una llamada podrán identificar claramente si se trata de una comunicación publicitaria, también denominada spam. Esto pues las compañías estarán obligadas a que los números de este tipo de llamadas inicien con un tres dígitos específicos.

TE PUEDE INTERESAR

¿Adiós llamadas Spam? : Indecopi usa IA y detecta llamadas sin consentimiento
Indecopi multa a Pacífico Seguros por llamadas spam
Indecopi multa a Entel con más de S/ 229,000 por no entregar información en caso de llamadas spam
Llamadas spam: ¿cuáles son los siguientes pasos tras dos meses de ser limitadas?
Indecopi inicia procedimiento sancionador contra BBVA y Rímac Seguros por llamadas spam
¿Molestado por llamadas spam? Proyecto de ley las sancionaría con cárcel: los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.