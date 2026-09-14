La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza en septiembre el ranking de mandatarios latinoamericanos con mayor respaldo ciudadano, con una imagen positiva de 69%, según una encuesta de CB Global Data. Le siguen el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 66.2%, y el mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, con 53.6%.
Sheinbaum mejoró 2.5 puntos porcentuales respecto a agosto, cuando registró una aprobación de 66.5%. En contraste, Bukele retrocedió 2.5 puntos, desde el 68.7% obtenido en la medición anterior, aunque se mantiene entre los mandatarios con mayor respaldo de la región.
De la Espriella ocupa el tercer puesto con 53.6% de aprobación y 41.6% de percepción negativa. El mandatario colombiano asumió el cargo el 7 de agosto y, pocos días después, enfrentó uno de sus primeros grandes desafíos tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país.
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Fujimori ocupa el cuarto lugar
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aparece en el cuarto lugar del ranking, con 52.4% de imagen positiva y 45.1% de negativa. Su respaldo, sin embargo, disminuyó 2.6 puntos porcentuales frente a agosto, cuando alcanzó 55%.
Fujimori asumió la Presidencia el pasado 28 de julio. En el ranking de septiembre se ubica por encima del mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, quien registra 50.8% de aprobación y 43.8% de desaprobación.
Abinader, precisamente, presenta el mayor avance entre los mandatarios incluidos en la medición: elevó su respaldo en 2.7 puntos porcentuales, desde el 48.1% registrado en agosto.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ocupa el sexto puesto con 49.7% de aprobación, prácticamente el mismo nivel de agosto (49.8%). En tanto, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se ubica séptimo, con 48.5% de imagen positiva y 49.2% de negativa, luego de caer 3.4 puntos.
Las mayores caídas
Entre los principales retrocesos de septiembre destaca el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien perdió 8.9 puntos porcentuales frente a agosto y pasó de 50.5% a 41.6% de aprobación. Con ello, registra la mayor caída de la medición.
Otro descenso significativo corresponde al presidente de Chile, José Antonio Kast, que bajó 4.8 puntos, desde 47.7% hasta 42.9% de aprobación. En ambos casos, la percepción negativa supera el 50%.
Más abajo aparecen Yamandú Orsi, de Uruguay, con 37.7% de aprobación; Javier Milei, de Argentina, con 35.5%; Daniel Ortega, de Nicaragua, con 33.9%; y José Raúl Mulino, de Panamá, con 32.1%.
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En los últimos lugares se encuentran Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, con 28.8% de aprobación, y Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 28.2%. Este último registra además 67.3% de imagen negativa.
Metodología
El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 a ciudadanos mayores de 18 años de 18 países de Latinoamérica. La muestra osciló entre 3,225 y 4,271 personas por país, con un margen de error promedio de entre ±1.5% y ±1.7%, y un nivel de confianza de 95%.
Con información de EFE.