La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza en septiembre el ranking de mandatarios latinoamericanos con mayor respaldo ciudadano, con una imagen positiva de 69%, según una encuesta de CB Global Data. Le siguen el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 66.2%, y el mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, con 53.6%.

Sheinbaum mejoró 2.5 puntos porcentuales respecto a agosto, cuando registró una aprobación de 66.5%. En contraste, Bukele retrocedió 2.5 puntos, desde el 68.7% obtenido en la medición anterior, aunque se mantiene entre los mandatarios con mayor respaldo de la región.

De la Espriella ocupa el tercer puesto con 53.6% de aprobación y 41.6% de percepción negativa. El mandatario colombiano asumió el cargo el 7 de agosto y, pocos días después, enfrentó uno de sus primeros grandes desafíos tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país.

Fujimori ocupa el cuarto lugar

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aparece en el cuarto lugar del ranking, con 52.4% de imagen positiva y 45.1% de negativa. Su respaldo, sin embargo, disminuyó 2.6 puntos porcentuales frente a agosto, cuando alcanzó 55% .

Fujimori asumió la Presidencia el pasado 28 de julio. En el ranking de septiembre se ubica por encima del mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, quien registra 50.8% de aprobación y 43.8% de desaprobación.

La presidenta Keiko Fujimori aparece en el cuarto lugar del ranking. Foto: Presidencia.

Abinader, precisamente, presenta el mayor avance entre los mandatarios incluidos en la medición: elevó su respaldo en 2.7 puntos porcentuales, desde el 48.1% registrado en agosto.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ocupa el sexto puesto con 49.7% de aprobación, prácticamente el mismo nivel de agosto (49.8%). En tanto, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se ubica séptimo, con 48.5% de imagen positiva y 49.2% de negativa, luego de caer 3.4 puntos.

Las mayores caídas

Entre los principales retrocesos de septiembre destaca el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien perdió 8.9 puntos porcentuales frente a agosto y pasó de 50.5% a 41.6% de aprobación. Con ello, registra la mayor caída de la medición.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, registra la mayor caída en la medición. (Gabriel Márquez / EFE)

Otro descenso significativo corresponde al presidente de Chile, José Antonio Kast, que bajó 4.8 puntos, desde 47.7% hasta 42.9% de aprobación. En ambos casos, la percepción negativa supera el 50%.

Más abajo aparecen Yamandú Orsi, de Uruguay, con 37.7% de aprobación; Javier Milei, de Argentina, con 35.5%; Daniel Ortega, de Nicaragua, con 33.9%; y José Raúl Mulino, de Panamá, con 32.1%.

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En los últimos lugares se encuentran Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, con 28.8% de aprobación, y Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 28.2%. Este último registra además 67.3% de imagen negativa.

Metodología

El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 a ciudadanos mayores de 18 años de 18 países de Latinoamérica. La muestra osciló entre 3,225 y 4,271 personas por país, con un margen de error promedio de entre ±1.5% y ±1.7%, y un nivel de confianza de 95%.

Con información de EFE.