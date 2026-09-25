El holding peruano-suizo Swiss Group se prepara para acelerar su expansión por medio de Swiss Rents, su unidad de desarollo inmobiliario para la renta, que alista su llegada a México; según anunció Javier Merino, gerente general de Coworking en Swiss Rents.

De acuerdo al ejecutivo, tras un año desarrollando y certificando su primer modelo de franquicia, esperan que el avance del negocio crezca de una manera más pronunciada.

“Nosotros siempre hemos sido el inversionista que ha comprado, implementado y operado el activo. Normalmente en la industria de coworking no sucede eso. Puede ser como un ‘stopper’. Lo bueno es que son sus activos, lo malo es que el crecimiento se vuelve un poco lento. A finales del año pasado se tomó la decisión a nivel directorio de poder crecer de una forma ya un poco más grande con inversionistas o socios que nos acompañen, bajo principalmente un modelo de franquicia”, explicó a Forbes Perú.

Estos modelos de franquicia que han desarrollado les permitirá llegar a México, destino que eligieron debido a la diversidad del ecosistema empresarial, una demanda que viene creciendo en espacios flexibles, y una mayor valoración del equilibrio entre la vida laboral y personal. Según Merino, prevén empezar a operar en el país norteamericano en el primer trimestre del 2027 con la marca Swiss Office en una planta no menor a 1,500 metros cuadrados (m2).

Actualmente, Swiss Rents opera tres marcas: Growyard, Garage (low cost para emprendedores) y Swiss Office (marca premium para firmas boutique y corporativos). En Perú, su portafolio alcanza cerca de 15,000 m2 en siete sedes.

Expansión en México

Merino indicó que el plan es escalar rápidamente su operación en el mercado mexicano. “Estimamos abrir al menos el próximo año no menos de 6,000 m2, que es básicamente lo que andamos negociando con socios en México”, detalló.

La expansión incluye principalmente Ciudad de México, el núcleo económico y financiero del país que concentra la mayor demanda de oficinas premium. También están evaluando su ingreso a Polanco, Paseo de la Reforma y Santa Fe; e incluso Monterrey (que está en el estado de Nuevo León), debido a su posicionamiento como hub industrial.

Empresa contempla llegar a Ciudad de México, el núcleo económico y financiero del país que concentra la mayor demanda de oficinas premium. (Foto: EFE)

Los siguientes pasos de la compañía apuntan a su internacionalización. La estrategia de la firma contempla continuar expandiendo su operación a otros mercados en Latinoamérica, siendo que entre los países con potencial se encuentran Brasil y Colombia. “Vamos a seguir evaluando cada oportunidad de manera individual siempre y cuando se cumplan estos criterios de inversión, de rentabilidad y un sobre todo un potencial de crecimiento a largo plazo”, manifestó.

Más m2 en Lima

Tras un 2025 con ingresos que superaron la etapa de la pre pandemia, Merino indicó que en lo que va del año los ingresos de Swiss Rents ya están un 30% por encima del mismo periodo del año pasado. El avance responde, en parte, a la ampliación de espacios de coworking y la inauguración de nuevas sedes este año.

“Este año inauguramos la tercera sede de Swiss Office en Torre Parque, frente al centro comercial Larcomar. El nuevo espacio cuenta con 1,500 m2 y 238 posiciones, consolidando nuestra presencia en una de las zonas corporativas más estratégicas de Lima. Además, estamos incorporando 500 m2 adicionales a nuestra sede Growyard Miraflores”, agregó.

La expectativa de cierre de año es lograr ingresos por encima del 30%, afirmó el ejecutivo de Swiss Rents. Además, con el nuevo modelo de franquicia, la compañía viene conversando con un socio local para concretar en el 2027 una nueva sede de Swiss Office en el distrito de San Isidro, cuya zona cuenta con empresas en lista de espera. Asimismo, evalúan su ingreso a distritos más emergentes, como Pueblo Libre y Magdalena.